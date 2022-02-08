Скелеты, наркотики и Япония в снегу: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 8 февраля 2022 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 8 февраля.

Глава МИД Германии побывала в Широкино. Германия и Эстония передали мобильный полевой госпиталь для ВСУ.

NASA показало подводные тренировки астронавтов для полета на Луну. В Хмельницком археологи обнаружили тысячелетние артефакты.





В Днепре в ДТП пострадали пять человек. Под Киевом фура протаранила легковое авто и скрылась, погиб человек.

На Японию обрушился рекордный снегопад. Возле Лондона обнаружили обезглавленные скелеты с черепами между ног.

В Украине блокировали масштабный канал контрабанды наркотиков. В Киеве наркоторговцы маскировали психотропы под камни.

ВСУ проводят масштабные танковые учения. В Польшу прибыли 1,7 тысячи военных США.

Мисс Украина Вселенная поразила кадрами новой фотосессии. Джей Ло поразила новой эффектной фотосессией.

Фитнес-модель, похищение и военные: фото дня 4 февраля