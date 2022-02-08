Кількість нових випадків Covid-19 в Україні за добу різко зросла

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Нових випадків коронавірусу в Україні 7 лютого зареєстрували на понад 10 тисяч більше, як за попередню добу. Добовий приріст 7 лютого в Україні дсягнув майже 34,5 тисячі нових інфікувань коронавірусом.





Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

За даними МОЗ, 7 лютого в Україні лабораторно підтвердили 34 тисячі 353 нових зараження Covid-19.

“За добу 7 лютого в Україні зафіксовано 34 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 3 095, медпрацівників – 955)… Також за минулу добу госпіталізовано – 2 168 осіб; летальних випадків – 255; одужало – 15 193 особи”, – навів дані МОЗ про Covid-19 в нашій країні.

Добою раніше МОЗ України інформував про виявлені 6 лютого 23 тисячі 378 нових випадків коронавірусу.