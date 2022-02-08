США и ЕС помогут Украине с газом. Если сами найдут

Запад заявил, что поможет Украине наладить реверсные поставки газа из Европы и обеспечить таким образом энергетическую безопасность. Вот только проблема в том, что Европа сама еще не знает, чем заменить российский газ.

США и ЕС провели 7 февраля заседание Энергетического совета, на котором обсуждали в том числе энергобезопасность стран Восточного партнерства в контексте конфликта с Россией. Стороны пообещали помочь обеспечить дополнительные поставки газа в Украину и Молдову. Но зависимость Европы от российского газа слишком велика, чтобы с легкостью его заменить. Корреспондент.net рассказывает подробности.





Сделаем все возможное

«Как раз в то время, когда Европа больше всего нуждается в стабильном энергоснабжении, чтобы пережить зиму, Россия пытается усилить свои энергетические рычаги», — заявил на встрече госсекретарь Энтони Блинкен.

Он привел данные Международного энергетического агентства, согласно которым российские государственные компании в настоящее время сдерживают поставки природного газа — «те самые поставки, которые могут снизить рекордно высокие цены».

Блинкен заверил, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы не допустить перебоев в энергоснабжении Европы. Так, США ведут переговоры с правительствами и крупными производителями по всему миру о наращивании мощностей по добыче природного газа.

«Эти усилия направлены на укрепление энергоснабжения всей Европы, в том числе Украины, энергетической безопасности которой особенно угрожает российская агрессия», — подчеркнул госсекретарь.

Вашингтон поможет организовать дополнительные поставки газа из Европы в Украину «как с помощью дипломатии, так и с помощью технических знаний», добавил он.

«Мы также поддерживаем усилия Украины по подключению к европейской электросети — инициативу, в которую мы вложили более 138 миллионов долларов за последние годы. Украинская сеть уже готова, и мы надеемся, что вскоре она сможет подключиться к сети Европы», — сказал Блинкен.

В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель добавил, что «мы находимся в разгаре сильного дипломатического кризиса с Россией».

Москва, по его словам, использует поставки энергоносителей в Европу в качестве оружия для геополитической выгоды в разгар скачка цен на них во всем мире. Боррель призвал Россию к деэскалации и заверил, что «любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и затраты».

«Мы связались с нашими основными поставщиками энергии, чтобы повысить нашу готовность и обеспечить надежное, доступное и безопасное энергоснабжение не только для Европейского Союза, но и для наших соседей — Украины, Молдовы и Западных Балкан», — подчеркнул Боррель.

Он также заявил о необходимости и необратимости перехода на «зеленую» энергию и диверсификации поставок энергоносителей.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон обратилась к США как к крупнейшему поставщику сжиженного природного газа с призывом «поддержать на высоком уровне» поставки СПГ в Европу в ближайшие месяцы, а также «согласовать наши действия для поддержки Украины в этот критический момент».

Где взять газ

С февраля начались первые в истории физические поставки газа из Венгрии в Украину. До этого поставки из Европы были виртуальными — Украина отбирала газ, который шел транзитом через ее территорию из России в ЕС, оплачивая его своим европейским партнерам.

И хотя это помогло Киеву обрести определенную независимость от Москвы, речь все равно идет о российском газе. Газпром — самый крупный поставщик голубого топлива в Европу, и найти ему замену будет очень непросто.

Пересматривая свои планы на случай перебоев с поставками российского газа, чиновники ЕС с конца прошлого года ведут переговоры с поставщиками, включая Катар и Норвегию, об увеличении поставок. Готовность поддержать ЕС в случае перебоев выразил и Азербайджан.

Первоначально переговоры были реакцией на высокие цены, но обострение напряженности в отношениях с Россией вынудило ЕС искать других поставщиков.

Неиспользуемые мощности инфраструктуры СПГ в Европе могут обрабатывать большие объемы, хотя аналитики предупреждают об узких местах, включая ограниченные глобальные мощности по сжижению газа и существующие контракты поставщиков на отправку газа в Азию, отмечает Reuters.

Так, Катар, один из крупнейших мировых экспортеров газа, заявил на прошлой неделе, что не сможет самостоятельно восполнить потребности Европы в газе в случае нехватки.

Европейский кризис

В 2021 году на энергетические рынки Европы обрушился настоящий шторм: холодная поздняя осень и ранняя зима в Северном полушарии сократили мировые запасы; Россия начала техническое обслуживание своей газовой инфраструктуры, которое было отложено в 2020 году из-за пандемии; возобновляемая генерация пострадала от безветренной погоды на большей части Европы; Россия практически прекратила дополнительные поставки газа сверх законтрактованных объемов.

Европа, которая свернула свое крупнейшее наземное газовое месторождение в Нидерландах и построила всего несколько терминалов для импорта СПГ, оказалась незащищенной. Такой она и останется, что бы ни говорили Вашингтон и Брюссель. Потому что СПГ — единственный гибкий источник газа, который можно быстро перенаправить, — не может заменить российский газ, пишет Foreign Policy.

Россия обеспечивает около 40% поставок газа в Европу. Следующими по величине поставщиками по трубопроводу являются Норвегия, Алжир и Азербайджан — суммарно они поставляют до 45%.

Европа также получает природный газ, который сжижается и доставляется морским транспортом, в основном это газ из США и Катара. СПГ составляет еще около 15% импорта, причем эта цифра существенно возросла в этом году.

СПГ на всех не хватит

Импорт сжиженного природного газа в ЕС достиг рекордного уровня в январе — 11,8 миллиарда кубометров, почти 45% этого объема пришлось на США.

Но несмотря на то, что европейский импорт СПГ в январе увеличился втрое по сравнению с исключительно низкими уровнями прошлого года, снижение российских трубопроводных поставок настолько велико, что этот импорт не увеличил общий объем газа, поступающего в Европу, по сравнению с прошлой зимой.

И надежды на существенное увеличение СПГ на мировых рынках мало. Крупнейший в мире производитель — США — работает на полную мощность. Так же, как Катар и Австралия — второй и третий производители соответственно.

Вторая проблема заключается в том, что сжиженный природный газ не будет доставлен туда, где Европа нуждается в нем больше всего. Наибольшую нехватку испытывает Германия, где нет ни одного терминала по приему СПГ и где Газпром владеет значительными мощностями хранения, которые решил не заполнять в 2021 году. Вот почему Берлин просит не включать энергетику в пакет санкций против Москвы.

Значительная часть европейских мощностей по импорту СПГ находится в Западной Европе. Испания, которая практически не импортирует российский газ, обладает примерно 27% этих мощностей, но ее газовая инфраструктура плохо интегрирована с остальной Европой.

Еще 19% мощностей приходится на Великобританию, которая сама столкнулась с острой нехваткой газа после неоднозначного решения закрыть свое крупнейшее хранилище в 2017 году.

В ЕС уверяют, что на нынешний сезон газа хватит. Но чтобы избежать повторения кризиса этой зимы, политики должны усвоить урок: нужно найти способы увеличить поставки в отопительный сезон, создать стратегические запасы, диверсифицировать источники поставок и усовершенствовать внутреннюю распределительную инфраструктуру Европы.

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