Городская больница взяла кредит, чтобы выплатить зарплаты в Хмельницкой области

Одно из местных медицинских учреждений Хмельницкой области – городская больница Славуты вынуждена была оформить краткосрочный кредит, чтобы выплатить заработную плату своим медицинским работникам.

Больница взяла кредит, чтобы заплатить зарплату (фото из открытых источников)

Об этом информируют в Славутском городском совете, обнародовав заявление руководителя больницы Леонида Радзивилюка.

Как отмечено в информации, по состоянию на 7 февраля этого года медицинское городское учреждение не получило договор на финансирование в 2022 году из НСЗУ по пакетам медицинских гарантий.

При этом указанная дата – это крайний срок выплаты зарплаты врачам, медсестрам и всем работникам городского медицинского учреждения. Чтобы не допустить задолженность, было принято решение – воспользоваться услугами АО «Ощадбанк» и оформить в банковском учреждении краткосрочный кредит, для того, чтобы вовремя провести выплаты заработной платы медицинским специалистам больницы,— объяснили действия руководителя медицинского учреждения представители Славутского городского совета.

На какую сумму оформили кредит – чиновники не публикуют.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что в больнице Черкасс разворовали миллионы, выделенные на борьбу с COVID-19. Представители СБУ разоблачили хищение бюджетных средств в крупных масштабах, которые выделялись одному из областных медицинских учреждений на эпидемию коронавируса. Из-за ряда махинаций и злоупотреблений местных чиновников разворовано 12 миллионов гривен. Два года чиновник вместе с единомышленниками оплачивала несуществующие услуги и якобы осуществленные работы. Так, она перечислила средства на счета аффилированных частных предприятий за проведенные строительные и ремонтные работы для больницы, которые они не выполняли.

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