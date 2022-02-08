Руководителя Геокадастра Днепропетровской области Виталия Духневича избили

Временного руководителя управления Геокадастра Днепропетровского региона Виталия Духневича избили прямо в рабочем кабинете. Об этом сообщает 49000.com.ua.

Исполняющий обязанности главы Геокадастра в Днепропетровской области Виталий Духневич (фото: 49000.com.ua)

Четвертого февраля, в пятницу, когда уже заканчивалась рабочая неделя, в кабинет исполняющего обязанности председателя без приглашения пришли пятеро мужчин и три женщины – все они специалисты этого государственного управления.

В грубой форме они потребовали Виталия Духневича предоставить им электронные ключи и перечень определенных документов. Но для этого они должны представить определенные запросы и разрешения, которых они не имели.

Руководитель управления наотрез отказался выполнять их требования. Тогда прибывшие избили Духневича. Последствия конфликта плачевны для временного руководителя Днепропетровского управления Геокадастра. Он находится в больнице. Ему сломали кисть руки и повредили правое ухо.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что в Киеве напали и жестоко избили советника Венедиктовой . В городе Киев на одной из улиц незнакомцы нанесли прохожему тяжелые повреждения и накинули пятками. 49-летнего пострадавшего отвезли в больницу. Он оказался советником генпрокурора Венедиктовой. Уже установлено, что 49-летнего потерпевшего, занимающего должность помощника генпрокурора, избили четверо незнакомых ему людей. Оставив свою жертву, они скрылись с места драки. Сотрудник Генеральной прокуратуры находился на улице в то время, когда к нему подошли агрессивные незнакомцы. Они переспросили его имя и фамилию. Представители уличной банды с репликой «Получай за наш народ!» бросились его молотить кулаками.

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