Johnson & Johnson приостановила производство вакцины против коронавируса

Компания производит новую вакцину от COVID-19

В то же время предприятие производит экспериментальную, но потенциально более прибыльную вакцину для защиты против коронавируса. Впрочем, когда она будет готова – неизвестно.

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Производство вакцины Janssen возобновят

Кроме того, в сообщении говорится, что приостановка производства временная – завод начнет выпускать вакцину после перерыва в несколько месяцев.

Пока неясно, повлияло ли это на доставку вакцин, или компания перекрыла поставки своими запасами.

Другой источник газеты рассказал, что компания наняла для производства вакцин дополнительные предприятия, но они либо еще не запущены, либо не получили разрешения регулирующих органов.

Позиция компании J&J

Представитель Johnson & Johnson Джейк Сарджент объяснил в электронном письме, что компания продолжает поставлять партии вакцины предприятиям, которые разливают и упаковывают дозы. Он также подчеркнул, что у компании есть миллионы готовых доз в запасах.

Интересно! В 2021 году доходы американской компании Johnson & Johnson значительно выросли. Главный источник прибыли – вакцина против COVID-19. За первый квартал 2021 года компания-гигант заработала 100 миллионов долларов на продаже однодозовой вакцины Janssen. В компании отметили, что результат превысил все их ожидания.

Что известно о вакцине Janssen?

Janssen является так называемой «векторной вакциной», которая содержит вирус, что не вредит организму человека. Его задача состоит в том, чтобы доставить в клетку ген болезнетворного вируса, против которого формируется иммунитет. Компания заявила, что одна прививка их вакциной предоставляет иммунную защиту от COVID-19 на срок 8 месяцев, а также защищает от штамма Дельта. Вакцину Johnson & Johnson признала ВОЗ и много стран всего мира.