Быстрые тефтели: простой рецепт, который может приготовить каждый

Друзья, вот и рецепт вкуснейших тефтелей. Ждали? ⁣

Это быстро, просто и может приготовить каждый.⁣





А вы больше любите готовить тефтельки, начинённый перец или голубцы? На самом деле с этим набором продуктов можно приготовить одновременно все эти три блюда. Иногда я именно так и делаю.

Тефтели⁣

500 г говяжьего фарша ⁣

150 г риса (6 ст. л. с горкой) + 350 мл воды (1+3/4 стакана)⁣

3 луковицы (средние) ⁣

соль (по вкусу)⁣

перец чёрный (по вкусу) растительное масло ⁣