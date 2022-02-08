Быстрые тефтели: простой рецепт, который может приготовить каждый

Друзья, вот и рецепт вкуснейших тефтелей. Ждали?
Это быстро, просто и может приготовить каждый.
А вы больше любите готовить тефтельки, начинённый перец или голубцы? На самом деле с этим набором продуктов можно приготовить одновременно все эти три блюда. Иногда я именно так и делаю.
Тефтели
500 г говяжьего фарша
150 г риса (6 ст. л. с горкой) + 350 мл воды (1+3/4 стакана)
3 луковицы (средние)
соль (по вкусу)
перец чёрный (по вкусу) растительное масло
50 г манной крупы (2,5 ст. л.)
Для заливки:
300 г томатов (в собственном соку) (1,5 стакана)
2 моркови (средние)
2 луковицы (средние)
соль (по вкусу)
вода
сахар
Приготовим тефтели:
Отправьте рис в сотейник, залейте водой, посолите и варите 15 минут на слабой температуре с закрытой крышкой. После, выключите плиту и оставьте рис под крышкой до полного остывания.
Очистите и нарежьте лук мелким кубиком.