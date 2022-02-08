Елена Зеленская появилась в стильном образе на Diia Summit

Жена украинского президента Елена Зеленская была участницей мероприятия с красноречивым названием Diia Summit, которое проходило 8 февраля. Она поразила участников удачно подобранным стильным молодежным образом, получившим одобрительные отзывы, пишет УНИАН.

Елена Зеленская на Diia Summit (фото ОП)

К выступлению, что ей предоставили организаторы Diia Summit, Елена появилась в брючном костюме темно-синего цвета, который дополнила белой футболкой. Обувь выбрала тоже удобную, для повседневной жизни – белые спортивные кеды.

На жене украинского гаранта были едва заметные украшения – серьги-пусеты из золота. Макияж нежный, но упор был сделан на глаза. Также Елене Зеленской подходила новая стильная прическа.

Елена отметила, что вместе с порталом «Дия» соотечественники теперь имеют свободу действий по получению тех услуг, где нужно было ожидать и тратить много лишнего времени.

По словам супруги Владимира Зеленского, государственные услуги сейчас можно получить за одним кликом. Поэтому это начало становления общества с равными возможностями, в которых каждый гражданин должен чувствовать себя комфортно. Это то, что украинцы называют государством без барьеров, потому что здесь нет ограничений гендерных или связанных с возрастом, так же здесь нет препятствий, связанных с состоянием здоровья.

Гостя представила присутствующим новый раздел этого портала – «Дия. Безбарьерность».

Как она рассказала, он ставит целью упростить процесс коммуникации с государством пожилым людям, гражданам с инвалидностью и другим группам населения. Не секрет, что государственные услуги для них были не совсем удобными и дружественными.

В частности, в новом разделе портала для украинцев пожилого возраста будет собрана вся необходимая для них информация. Что делать, чтобы оформить себе льготы или определенные документы, помощь, а также больше расширить информацию о собственных правах и возможностях.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что Елена Зеленская показала новый стильный образ .

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