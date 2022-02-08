Королевский астролог предсказала большие перемены в жизни Кейт Миддлтон

Королевский астролог, предсказавшая Меган Маркл переезд за границу, сделала прогноз для Кейт Миддлтон на 2022 год. Эксперт уверяет, что семью герцогини Кембриджской ждут перемены, в которых Кэтрин сыграет главную роль

Источник: focus.ua

Королевский астролог Дэбби Франк составила прогноз для герцогини Кембриджской на 2022 год, о чем рассказала журналу Hello!. Судя по ее словам, Кэтрин ждет хороший год. Супруга принца Уильяма встретила свое 40-летие во время слияния Солнца и Венеры. Это очень хороший период для Кейт Миддлтон, поэтому сейчас она чувствует себя ценной и любимой. Особенно ярко Кэтрин будет сиять весной и в начале лета. Она отлично проявит себя во время празднования Платинового юбилея правления Елизаветы II в июне и сможет поддержать британскую королеву, благодаря своей «спокойной, устойчивой ауре».





С середины лета в жизни Кейт и ее семьи могут произойти кардинальные, хоть и не резкие перемены. «Движение планеты Уран позволит Кейт начать создавать новый образ жизни и задать новый ритм для всей своей семьи. Это потребует времени, но к концу октября Кэтрин уже заложит прочный фундамент для перемен»,— считает Дебби.

Так как супруга принца Уильяма родилась под знаком Козерога, в 2022 году ей придется многое пересмотреть из-за ретроградной Венеры. Сейчас члены королевской семьи проводят важные частные разговоры, которые могут многое изменить.

В 2018 году Дебби Франк делала прогноз для Меган Маркл. Эксперт утверждала, что герцогине Сассекской будет также трудно в королевской семье, как когда-то ее покойной свекрови принцессе Диане. Астролог предположила, что пара уедет за границу. «Принцу Гарри не разрешат жить за границей в качестве действующего члена королевской семьи, но я вижу международный переезд», — отмечала Франк. Ее слова оказались пророческими: в 2020 году Сассекские переехали в США и отказались от королевских обязанностей