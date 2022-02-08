Аэродинамику электрического Mercedes-Benz VISION EQXX сравнили с пингвином

Запас хода и энергоэффективность силовой установки на сегодня являются ключевыми аспектами характеристик для электромобилей. Mercedes-Benz нацелился создать лучший электрокар по этим двум показателям.

Источник: auto.24tv.ua

Исключительный запас хода сделает электромобили пригодными для любого путешествия и поможет повысить общее применение. Уменьшенный размер и вес аккумулятора повысят эффективность, позволяя проезжать больше с меньшими затратами. Mercedes-Benz полон решимости стать лидером.





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Уже сейчас Mercedes-Benz демонстрирует лидерские качества в классе электрокаров со своим батарейным флагманом EQS. Во время недавнего тестового замера в реальных условиях издания Edmunds, электрический седан ES 450+ p 333-сильной установкой проехал на одном заряде 679 километров, что на 124 километра превышает предыдущий рекорд.

Однако Mercedes-Benz на этом не останавливается. Подход к созданию электромобиля новой эры демонстрирует концепт Mercedes-Benz VISION EQXX. Он является “результатом миссии по преодолению технологических барьеров и поднятию энергоэффективности на новые высоты”.

Полон инновационных решений и интеллектуальных систем, включая передовое программное обеспечение, VISION EQX позволяет производителю раздвигать границы эффективности.

“Mercedes-Benz VISION EQXX – это то, как мы представляем будущее электромобилей. Лишь полтора года назад мы начали этот проект, который привел к самому Mercedes-Benz из когда-либо созданных – с энергопотреблением ниже 10 кВт-ч на 100 километров. Он имеет запас хода более 1000 километров на одном заряде, используя аккумулятор, который поместится даже в компактном автомобиле. VISION EQXX – это усовершенствованный автомобиль во многих измерениях – и он даже выглядит потрясающе и футуристично. Это подчеркивает, куда направляется вся наша компания: мы создадим самые желанные электромобили в мире”, – заявил Ола Келлениус, председатель правления Mercedes-Benz AG.

На что способны 10 кВт-ч в других сферах жизни, кроме автомобиля:

Работа стиральной машины или сушилки в течение 3 часов;

Работа бытового кондиционера в течение 3 часов;

Работа утюга в течение 5 часов;

Работа 50-дюймового светодиодного телевизора в течение 100 часов;

Освещение стадиона прожекторами (не светодиодными) в течение 3 минут.

Немецкий производитель также в тезисах приводит несколько ключевых качеств электрического концепта, обозначая их хештегами.

#EnergyWizard: споживання енергії менше ніж 10 кВт-год на 100 км;

#ElectricDrive: радикально новая система, разработанная и изготовленная своими силами – эффективность 95% от аккумулятора до колес;

#RangeBuster: более 1000 км на одном заряде на дорогах общего пользования;

#EnergyDensity: Аккумулятор в VISION EQXX имеет почти 100 кВт-ч энергии, но имеет на 50% меньший объем и на 30% более низкую массу, чем батарейный блок в EQS;

#AeroChamp: коэффициент сопротивления воздуху cd 0,175;

#SustainableMaterials: инновационные переработанные и растительные материалы удаляют отходы из свалки и уменьшают выбросы углерода;

#UpliftMindset: команда инженеров Mercedes-Benz работала с самой быстрой в мире гоночной лабораторией High Performance Powertrains (HPP) и Mercedes-Benz Grand Prix (MGP), чтобы создать высокоэффективную и компактную электрическую трансмиссию и легкий корпус аккумулятора;

#BionicEngineering: вдохновленные природными формами и в партнерстве с инновационными стартапами, инженеры использовали передовые цифровые инструменты для снижения веса и уменьшения количества отходов при производстве с помощью 3D-печати;

#RollingEfficiency: шины с низким сопротивлением качения с оптимизированной аэродинамической геометрией сочетаются с легкими магниевыми колесами для увеличения запаса хода;

#BrakingLightly: легкие тормозные диски, изготовленные из алюминиевого сплава, прекрасно подходят для VISION EQX и помогают уменьшить вес;

#EfficiencyOnTheRoad: электрическое шасси на легком подрамнике в стиле болидов Формула 1 обеспечивает эффективность трекового уровня на дороге общего пользования;

#SolarPower: ультратонкие панели крыши питают аккумуляторную систему на 25 км дополнительной дальности пробега;

#HumanMachineMerge: интуитивно понятный и интеллектуальный пользовательский интерфейс и пользовательский опыт с указаниями и поддержкой для эффективного вождения приносят еще более близкую гармонию в цифровую эпоху;

#SensualPurity: эстетический дизайн экстерьера / интерьера электромобиля подчеркивает роль ведущего автомобиля для полностью электрического будущего;

#FastTechProg: от “чистого листа” до первого выезда на дорогу VISION EQXX понадобилось всего 18 месяцев и это является частью технологической программы, которая может адаптировать инновационные технологии для серийного производства быстрее, чем когда-либо прежде;

#Transformation: VISION EQXX демонстрирует трансформацию Mercedes-Benz e полностью электрическую компанию с разработкой собственного программного обеспечения;

#SoftwareDriven: программно-управляемый подход — ключ к успеху в достижении целей эффективности и быстрого процесса разработки, включая новаторскую систему управления аккумулятором;

#GlobalResponsibleLeadership: VISION EQXX ускоряет достижение цели Mercedes-Benz стать лидером в электро мобильности и устанавливает стандарты устойчивой мобильности.

Наконец, производитель приводит цифры аэродинамической эффективности различных вещей, сравнивая их с показателями VISION EQX. По ним, электрический концепт имеет чуть более высокое сопротивление воздуху, чем пингвин, зато ниже, чем у футбольного мяча.