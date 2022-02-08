Наталья Могилевская опровергла слухи о буллинге трансгендерной певицы

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская впервые прокомментировала обвинения со стороны ее бывшей подопечной, трансгендерной певицы Zi Faámelu. Ранее она была известна, как Борис Апрель и Зианджа.

В разговоре с Катей Осадчей в программе «Світське життя», Наталья Могилевская опровергла слухи о буллинге со своей стороны.





Те из моих артистов, которые стали успешными — Монатик, Макс Барских, Дантес, Регина Тодоренко — они пишут слова благодарности. Те, кто не стал звездой, или что-то сложилось не так, как они мечтали, — они обязательно не любят Монатика, Макса Барских и меня. И у них какие-то свои фантазии по поводу того, как оно бывает. Для того чтобы иметь полноценную картину, надо, наверное, обращаться ко всем детям, с которыми я была, потому что у меня было очень много детей. У меня сейчас школа, и если спросить родителей детей, которые учились у меня в школе, то тоже можно найти недовольных людей, — прокомментировала Наталья Могилевская.

По словам артистки, она всегда поддерживала своих подопечных, в том числе и Бориса Апреля. А последнее высказывание трансгендерной певицы было всего лишь выдумкой.

Боря — он всегда был эмоциональным человеком. Что-то, возможно, придумал, что-то ему показалось. Возможно, это огромное оскорбление, потому что сложилось не так, как хотелось. Сначала как у мужчины, потом как у женщины. Это две судьбы. Мне кажется, что он сейчас находится во взволнованном состоянии и не будет спокойным, чтобы можно было договориться. Я возила его до психиатра. И когда он плакал, я всегда ему говорила: «Я всегда буду с тобой, ты всегда можешь мне позвонить», — рассказала Наталья Могилевская.