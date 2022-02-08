Резистентность к противогрибковым препаратам: как возникает и чем опасна

Почему возникает противогрибковая резистентность

Некоторые виды грибов естественно устойчивы к определенным видам лекарств. Например, препарат флуконазол, который используют для лечения грибковых инфекций влагалища, рта, горла, пищевода, брюшной полости, легких, крови, не действует против плесневого грибка Aspergillus. Этот грибок вызывает аспергиллез – инфекцию, которая обычно поражает дыхательную систему.

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Также резистентность может развиваться со временем, когда грибы воздействуют на противогрибковые препараты. Некоторые факторы способствуют появлению устойчивости у грибов:

Неправильное использование противогрибковых препаратов. Например, при слишком низких дозах или недостаточном курсе лечения.

противогрибковых препаратов. Например, при слишком низких дозах или недостаточном курсе лечения. Использование антибиотиков. Антибиотики убивают как вредные, так и полезные бактерии в кишечнике. Это создает благоприятные условия для роста Candida. Эти дрожжи и так присутствуют в пищеварительном тракте, но при благоприятных условиях они начинают расти очень быстро. Тогда человеку, принимавшему антибиотики, понадобятся уже противогрибковые препараты для лечения дрожжевой инфекции, которая называется кандидозом. А частое лечение повышает риск лекарственной устойчивости к обоим видам лечения.

Антибиотики убивают как вредные, так и полезные бактерии в кишечнике. Это создает благоприятные условия для роста Candida. Эти дрожжи и так присутствуют в пищеварительном тракте, но при благоприятных условиях они начинают расти очень быстро. Тогда человеку, принимавшему антибиотики, понадобятся уже противогрибковые препараты для лечения дрожжевой инфекции, которая называется кандидозом. А частое лечение повышает риск лекарственной устойчивости к обоим видам лечения. Использование фунгицидов. Фунгициды – это средства, которые предотвращают появление плесени на растениях. Люди, которые работают с растениями, обработанными фунгицидами, например на плантациях или в теплицах, чаще подвержены устойчивым грибковым инфекциям.

Фунгициды – это средства, которые предотвращают появление плесени на растениях. Люди, которые работают с растениями, обработанными фунгицидами, например на плантациях или в теплицах, чаще подвержены устойчивым грибковым инфекциям. Неизвестные причины резистентности. Иногда грибы прекращают реагировать на лекарства по неизвестной причине, это называется спонтанная резистентность.

Иногда грибы прекращают реагировать на лекарства по неизвестной причине, это называется спонтанная резистентность. Наследственная резистентность. Человек может заразить кого-то уже стойкой грибковой инфекцией. И у другого человека появится инфекция, которая не поддается противогрибковому лечению, даже если он никогда не принимал лекарства.

Среди грибов есть виды, которые показали сильную устойчивость к лекарствам. Их называют супергрибки, к ним относятся Aspergillus и некоторые виды Candida, например, Candida glabrata, которая поражает мочевыделительную систему, – это особо устойчивый грибок, при инфицировании у пациентов остается лишь несколько безопасных вариантов лечения.

Как избежать резистентности

Лучшее, что может сделать каждый из нас, – принимать лекарства в соответствии с рекомендациями врача. Чтобы не забывать выпить таблетку, можно установить напоминание на телефон. И заранее узнать у врача, что делать, если вы пропустите дозу.

Ученые пытаются разработать вакцину против кандидозных инфекций, таких как молочница. Но пока попытки не имели успеха. Одна из основных причин неудачи в разработке вакцины – способность Candida меняться и ускользать от иммунитета.