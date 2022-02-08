Эксперты рассказали, чем на самом деле вызван визит Макрона в Киев

Президенты Франции и Украины дали совместный брифинг после переговоров в Киеве. Что могло остаться за кулисами? Стало ли российское вторжение менее вероятным? Или оно изначально таковым и было? Куда нас ведут в ракурсе Минских соглашений, которые вновь названы единственным путем для достижения мира в Украине? Издание «Комментарии» с этими вопросами обратилось к экспертам.

Макрон и Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Визит Макрона, как и ему предшествующие, и те, что будут далее, следует рассматривать как часть общего давления на Украину

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что Украину продолжают подталкивать к реализации политической части «Минска».

«После переговоров Макрона с Путиным это является очевидным, – отмечает он. – Путин этого не скрывает, выражаясь фактически риторикой насильника, говоря о необходимости Украине выполнять Минские соглашения так, как это видит Москва: «Нравится не нравится – терпи, моя красавица». Это нарратив именно насильника. От Макрона же в Киеве мы услышали повторение мантр о незыблемости Минских соглашений. Что это, мол, единственный документ, с помощью которого возможно мирное решение. Хоть, думаю, Макрон и Зеленские понимают, что это ритуальная фраза, не имеющая дополнительной стоимости».

Важным эксперт называет заявление Макрона о том, что Киев сделал уступку в виде отзыва из Рады законопроекта об особом режиме реализации государственной политики в условиях переходного периода в ОРДЛО и Крыму.

«Это был важный законопроект, который усиливал наши переговорные позиции. Фактически подрывал российский нарратив в Минском процессе. Отзыв этого законопроекта Ермак и весь Офис президента пытались представить, как следование рекомендации Венецианской комиссии, усмотревшей там некие несоответствия. Но в ОП, когда им нужно, не обращают внимания на рекомендации «Венецианки». А тут явная манипуляция. И явная уступка Киева. Уступка не критичная, но знаковая», – подчеркивает Виталий Кулик.

По его мнению, у Макрона есть свое видение касательно стабилизации ситуации на Донбассе. Он, к примеру, поддерживает идею параллельной реализации мер, которые были приняты в 2016 году – так называемые кластеры. Но ничего нового тут нет, считает эксперт.

«Как я понимаю, настоящей миссией Макрона в Москве было обозначить некую европейскую линию готовности к разговору по стратегическим направлениям в целом. И именно здесь нужно искать источник оптимизма Макрона, когда он говорит, что на протяжении нескольких недель есть шанс договориться с РФ – и провести деэскалацию, – поясняет Виталий Кулик. – Впрочем, что вторжение вовсе не неминуемо – было и так понятно. Россия и Запад просто исполняли ритуальные танцы вокруг темы эскалации. При этом мы теряем фокус внимания во всей этой истории с «вторжением». Вместо требования от РФ реального выполнения того, что она должна сделать на Донбассе (прекратить обстрелы, вывести войска, разблокировать КПВВ, провести обмен пленными), мы говорим о некой деэскалации. При том что последняя относится к сфере торговли угрозами».

Деэскалация и деоккупация – разные вещи, акцентирует эксперт. Россия же продает Западу эскалацию, а он ее с удовольствием покупает, потому что это решает для него многие важные внутренние проблемы. И создает условия для перезапуска отношений с РФ в глобальной перспективе. Потому Запад за эту мнимую угрозу вторжения уцепился. И теперь вместе с Россией пытается продать это Киеву, считает Виталий Кулик.

Он уверен, что визит Макрона, как и ему предшествующие, и те, что будут далее, следует рассматривать как часть общего давления на Украину в части выполнения Минских соглашений.

«Напомню, что 6 февраля, перед отбытием в Москву и Киева, Макрон в интервью говорил, что для РФ абсолютно правомерно поднимать вопросы собственной безопасности. И что конечной целью Путина является не захват Украины, а пересмотр отношений с НАТО и Евросоюзом. Фактически, французский президент говорил о новом балансе отношений с Москвой и ЕС. И подчеркивает необходимость уважать интересы РФ в сфере безопасности. Таким образом, – отмечает эксперт, – речь идет о стратегической безопасности, о распределении сфер влияния, о не размещении в Украине стратегических наступательных вооружений, систем, которые якобы угрожают российской безопасности. Россия же пугала, что НАТО может установить в Украине систему противовоздушной обороны по типу той, что американцы установили в Южной Корее для противодействия Северной Корее и Китаю. Системы, которая способна сбивать ракетные запуски со стороны РФ. Именно это являет ценой вопроса, вокруг этого происходят основные танцы».

А для Украины здесь, по мнению Виталия Кулика, заготовлена позиция, при которой Зеленскому предлагают выбор без выбора.

«Его подталкивают к выполнению политической части «Минска», обещая некую «подушку безопасности». Мол, мы будем решать глобальные вопросы безопасности с учетом украинских интересов. Но это так не работает. Если на Банковой не самоубийцы (хоть иногда складывается такое впечатление) или не саботажники в интересах РФ, то они понимают – как только заговорят о чем-то предметном в ракурсе выполнения политической части «Минска» без реализации вопросов безопасности, то получат внутриполитическую нестабильность. А это кризис со многими неизвестными», – резюмирует Виталий Кулик.

Фактически идет объяснение Украине, почему нужно на всё согласиться

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич также считает, что Россия не собиралась вторгаться в Украину.

«Да, мы видим нагнетание со стороны Запада. На фоне консультаций, переговоров между США и РФ, отдельно по линии ЕС-РФ. Что касается России – надо помнить общую тактику повышения ставок, которая присуща российской дипломатии. Что касается США, то после провала в Афганистане кейс, что появилась угроза мировой войны, а президент Байден, как ангел во плоти, ее предотвратил, – хороший кейс, который понравиться избирателям. А в 2022 году в США, кстати, промежуточные выборы в Конгресс», – отмечает Игорь Тышкевич.

Разговоры о войне, нагнетание – это, среди прочего, вопрос о действиях Киева по деэскалации ситуации, считает он.

«Замечу, что Блинкен, Боррель, Бербок, Макрон – все говорят о «Минске-2». И РФ тоже говорит о «Минске-2″. И это точно не случайность», – уверен эксперт.

Он напомнил, что в январе этого года в «Коммерсанте» появился текст пропагандиста Владимира Соловьева «Путеводитель по войне. Почему Минские соглашения никак не станут мирными». И два последних абзаца там четко перекликаются с тем, что происходит сейчас. Речь о том, что переговоры по Донбассу не следует воспринимать отдельно от запущенной на фоне ожидания «большой войны» дискуссии России и Запада о гарантиях безопасности. Где украинский вопрос – не на последнем месте.

«Для Москвы программа-максимум — навсегда закрыть Украине дорогу в НАТО. Причем гарантировать это должен сам альянс, – пишет Соловьев. – Но такая уступка была бы для Запада слишком унизительной и выглядит не очень реалистичной. Другое дело — реинтеграция Донбасса в Украину на особых, прописанных в Минских соглашениях условиях. Формально, ни США, ни ЕС, ни НАТО здесь ничего не уступают: украинская власть отвечает сама за себя. Но ясно, что при таком раскладе ОРДЛО станет серьезной преградой на пути Киева в евроатлантические структуры, что может устроить Россию. Осталось объяснить властям Украины, почему им нужно на все согласиться».

И вот сейчас, подчеркивает Игорь Тышкевич, фактически идет объяснение Украине, почему нужно на всё согласиться. С одной стороны – с российского направления. С другой – с Запада. Киев принуждают и будут принуждать к компромиссам, уверен эксперт.

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