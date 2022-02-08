Украинский архиепископ пригласил Папу Римского в Украину

Лидер католиков восточного обряда Украины заявил во вторник, 8 февраля, что пригласил Папу Франциска посетить страну, назвав это огромным жестом, который поможет достичь мира во времена напряжения с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Папа Франциск – Reuters

Во время видеоконференции из Киева Верховный архиепископ Святослав Шевчук отметил, что не следует ждать идеальных условий, и визит может состояться даже при нынешних обстоятельствах.

«Мы несколько раз выражали желание, чтобы Святейший Отец посетил Украину. Мы его приглашали и часто повторяли. Мы надеемся. Жесты очень важны, и посещение Украины было бы очень сильным жестом для всего человечества«, – сказал Шевчук.

Украина преимущественно православная, но около 10% населения принадлежит к католической церкви восточного или византийского обряда, последователи которой находятся в верности Рима.

Россия сгруппировала войска вблизи Украины, но отрицает планирование нападения.

«В Украине существует консенсус не только среди католиков, но среди православных и даже неверующих, что Папа Франциск является важнейшим моральным авторитетом в мире сегодня. Люди говорят, что если Папа приедет в Украину, то война закончится. Они воспринимают жест папского визита как посланника мира«, – сказал Шевчук на итальянском.

Чтобы посетить Украину, Папа должен быть приглашен правительством и религиозной властью. Россия и ее православная церковь, имеющая тесные связи с Кремлем, вряд ли приветствуют такой визит.

Это также может усугубить дело Папы, поскольку он пытается улучшить отношения с Русской Православной Церковью.

Планируется вторая встреча понтифика с российским патриархом Кириллом. Их встреча на Кубе в 2016 году стала первой между папой и русским патриархом после великого раскола, разделившего христианство на восточную и западную ветви в 1054 году.

Как сообщали ранее «Комментарии», Папа Римский возглавил день молитвы за мир в Украине.

Читайте Comments.ua в Google News





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.