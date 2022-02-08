Как облегчить симптомы простуды: рекомендации НСЗУ

Впрочем, напротяжении заболевания некоторые пытаются вылечиться разрекламированными «противирусными» препаратами. Все они – недейственные.
Важно Уже через 5 дней с появления COVID-симптомов самоизоляцию можно завершать, но есть условие
В Национальной службе здоровья Украины подчеркнули – все, что можно сделать – это облегчить симптомы.
Как улучшить свое состояние при простуде
Много пейте. Вода, теплый чай помогают ослабить заложенность носа и предотвращают обезвоживание.
Отдыхайте. Тело должно тратить энергию на выздоровление.
Следите за качеством воздуха в комнате – делайте регулярные проветривания.
Смягчайте боли в горле. В этом помогут ополаскивание соленой водой, мятные леденцы или охлаждающий спрей.
Облегчайте насморк. Промывайте нос солевым спреем. Используйте сосудосуживающие средства с соблюдением инструкции.
Не терпите боли, ломоты и лихорадки. Облегчить состояние помогут парацетамол или ибупрофен. Однако соблюдайте дозировку в инструкции.
В НЗСУ советуют – если после нескольких дней вам не становится лучше или хуже, стоит обратиться к своему врачу.
А также ни в коем случае не принимайте антибиотики. Они недействительны против вирусов и могут навредить. Их назначает только врач.