Почему люди воюют: история маленького пацифиста с аутизмом, которого не хочет понимать окружение

Парень охотно путешествует с родителями на дальние расстояния, несмотря на свое расстройство. Кроме путешествий Тимофей занимается футболом, плавает в бассейне и изучает разные страны мира – их развитие, политику и интересы общественной жизни, рассказала Здоровью 24 мама парня Марина.

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Особенно Тимофей сосредоточен на вопросах, почему люди воюют между собой и как это прекратить раз и навсегда. Подросток посещает разные кружки и учится не реагировать на общественную «неприветливость» из-за своего диагноза.

Враждебное общество

По словам его мамы, общество всегда воспринимало парня тяжело – и в детском саду, и сейчас в школе.

Сын посещал логопедическую группу в детском саду. Несмотря на то, что там работают профессионалы своего дела, у сына произошел неприятный случай. Так, малыш с детства обожал рисовать: проснется утром и айда за альбомы и краски. Но резко перестал. Расспросили – оказалось, что воспитательница посмеялась над детскими каракулями и посоветовала в дальнейшем не рисовать,

– вспоминает Марина.

В школе также произошел неприятный эпизод, когда дедушка одноклассника бросился на Тимофея защищать внука, которого он вроде бы оплевал. Но этого не может быть по физиологическим причинам: Тимофей не может плеваться, он плохо дует и т.д. У ребенка случилась истерика, хорошо, что бабушка была рядом.

«Да и учителя не понимают специфики работы с такими детьми. И не очень хотят, потому что тех, кто работает в школе по 20 – 30 лет, научить чему-то очень тяжело, по крайней мере, в маленьких городах точно. И дети отражают такое отношение. С одной стороны, на такие вещи надо реагировать. А с другой – думаешь: стоит ли что-то объяснять и что такое общество может дать ребенку?», – рассказала женщина.

Обучение в школе

В настоящее время Тимофей учится в общеобразовательной школе № 5 города Краматорска на индивидуальной форме из-за просьбы директора заведения забрать ребенка из обычного класса.

По словам мамы, у подростка нет серьезных поведенческих или академических проблем, однако педагогам лучше отстраниться или разрешить неуважительные высказывания в адрес особого ребенка, чем работать над удержанием внимания или овладеть различными техниками снятия стресса, расслабления или быстрого отдыха ребенка с синдромом Аспергера. Женщина сетует на качество преподавания предметов на индивидуальной форме.

С одной стороны, таких детей не хотят брать в обычные классы, а с другой – не проводят индивидуальные уроки. Конечно, некоторые учителя стараются, учат и хотят помочь. Однако большинство просто начитывает материал и удивляется, почему у ребенка с проблемами мелкой моторики плохой почерк. Это все равно, что от человека без ног ждать, что он побежит. Это комплексная проблема подхода к обучению в школе в целом,

– отметила Марина.

По ее словам, нужно понимать особенности каждого ребенка, учиться, узнавать новое и не бояться, что такой подход нарушит дисциплину класса.

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«В чем проблема, чтобы среди урока сделать минутный перерыв для физических упражнений или релаксации? Но, к сожалению, я не верю, что в государственных общеобразовательных школах изменения вообще возможны. Я слышала от педагога, что такой болезни, как у сына, не существует, а аутизмом «корректно» назвали дебилизм», – рассказала Марина.

Установление диагноза

Маринино неверие появилось еще в период диагностирования аутизма и коррекции расстройства. Так, синдром Аспергера был установлен коллегией врачей (психиатр, логопед и психолог) в 2017 году после многолетнего наблюдения у невропатолога. С этого времени начался бег семьи по замкнутому кругу в поисках помощи.

Однако получить ее не удалось, и семье пришлось работать с ребенком с помощью частных заведений и собственных усилий дома. По словам Марины, все достижения – запуск речи, сенсомоторная коррекция – произошли без помощи государства.

Мы ежедневно усердно занимались и получили отличные результаты. Так, логопед из районной поликлиники не захотела работать с Тимофеем и просила прийти снова через год. Пришлось заниматься с частным специалистом. Также для одномесячных тренировок с ЛФК нужно выстоять двухлетнюю очередь, поэтому физическим развитием также занимаемся своими силами», – говорит Марина.

В государственных учреждениях врачи не желают вкладываться в исполнение своих обязанностей, потому как пришел пациент или нет – заработная плата одинаковая. То же и с ИРЦ. Нам написали программу, согласно которой в школе с Тимофеем должен заниматься психолог. После четырех занятий в прошлом году она заявила, что не знает что делать с ребенком на встречах. То есть бумажка есть, а услуги нет.

«Хорошо, что разные организации и фонды проводят в городе занятия для детей с особенностями развития и их родителей: тренировки, мастер-классы, встречи, лекции. Так мы записались в футбольную команду, где детей действительно очень профессионально и качественно тренируют. Собственными глазами видела занятие и подход молодых тренеров – нашим педагогам есть чему у молодежи поучиться», – объяснила женщина.

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Мама уверена, что при профессиональном подходе к изменениям в школьной системе образования можно добиться положительных сдвигов. Если разработать специальные методички или научить педагогов работать с детьми с особенностями развития, то есть учителю предоставить карту действий, это уменьшит стресс и непонимание среди всех участников процесса.

Если обратить внимание государства на необходимость создания кружков, развивающих учреждений или, по крайней мере, социальной рекламы в маленьких городах о детях с расстройствами развития, то со временем и общество станет толерантным, и дети не будут сторониться общения с непохожими на себя, как это происходит сейчас. Также нужно не забывать и о родителях: создавать услуги для семей, воспитывающих особых детей – информационную и психологическую поддержку, ведь они ежедневно нуждаются хотя бы в моральной помощи и понимании.