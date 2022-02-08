Ученые создали новые тесты, которые определяют COVID за 4 минуты

Исследователи из Университета Фудань в Шанхае заявили, что имеют быстрое, но не менее точное решение. Они разработали новый тест на коронавирус, который дает результаты в течение 4 минут.

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Что известно про новый тест

Команда ученых заявила, что они используют специальный датчик для анализа генетического материала из мазков. Это может уменьшить потребность в длительных лабораторных тестах на COVID-19.

Мы внедрили электромеханический биосенсор для обнаружения SARS-CoV-2 в интегрированное и портативное устройство-прототип и показали, что он обнаружил (вирусную РНК) менее чем за 4 минуты,

– говорится в заявлении.

Более того, как заявили ученые, их метод не только быстрый, но и простой в эксплуатации, имеет высокую чувствительность и портативность.

Уже провели первые исследования

Сначала они взяли образцы у 54 человек в Шанхае:

33 из них были инфицированы коронавирусом;

среди которых были люди с лихорадкой, не имевшие коронавируса;

больные гриппом;

здоровые добровольцы.

Параллельно проводили ПЦР-тестирование. Как заявили специалисты, результаты их метода идеально совпадают с тестами ПЦР.

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Лучше, чем ПЦР

Исследователи также заявили, что после разработки их тестовое устройство можно использовать для быстрого тестирования в различных ситуациях, в частности в аэропортах, медицинских учреждениях и даже дома.