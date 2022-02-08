Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным гражданам старше 60 лет — экспертное мнение

В Украине граждане старше 60 лет, которые прошли курс вакцинации, получат бесплатные смартфоны от государства. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Дія.Саммита во вторник, 8 февраля.

Владимир Зеленский — фото: Офис Президента

Эксперты проанализировали для издания «Комментарии» подводные камни этой, на первый взгляд, весьма позитивной инициативы.

Шаги к «смартфонизации» пенсионеров могут быть частью плана реализации сценария массового голосования вне избирательных участков

Политический аналитик PR-эксперт Александр Солонько обращает внимание, что в данной инициативе речь идет не только о смартфонах, но и о льготном доступе в интернет.

«То есть, целевая группа должна будет оказаться в зоне коммуникационного контакта власти. В данном случае – президента Зеленского и партии власти, которые смогут облегчить себе агитацию пенсионеров», – поясняет эксперт.

Он призывает не забывать, что ходят упрямые разговоры о голосовании на выборах через приложение «Дія». И шаги к «смартфонизации» пенсионеров могут быть частью плана реализации сценария массового голосования вне избирательных участков.

«Конечно, всё выглядит и как еще одна попытка поощрить людей вакцинироваться. Но более приоритетным направлением для власти, всё же, выглядит цель сохранения себя в этой же власти», – резюмирует Александр Солонько.

Власть предпринимает этот ход, прежде всего, для улучшения своих электоральных перспектив и как попытку удержать рейтинг, который стремительно сокращается

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров отмечает:

«С одной стороны, сам факт выделения достаточно значимых по стоимости гаджетов для людей 60+, которые прошли вакцинацию, – это форма внимания со стороны государства к ним, к их проблемам. С другой стороны – это совершенно понятный для любого технолога инструмент, который называется массовым подкупом избирателя ради повышения своих рейтингов. Причем подход, облаченный в узаконенную форму. И за средства налогоплательщиков».

По словам эксперта, если раньше подобные «юлина» и «витина» тысячи выплачивались в понятном натуральном виде, то сейчас «вовина тысяча» (за вакцинацию) через смартфон – менее понятна для бабушек и дедушек. Это всё та же форма взятки, но при этом ее еще нужно освоить, разобраться с ней.

«Понятно, что большинство таких смартфонов будет подарено внукам. И никакой диджитализации пенсионерских голосов под выборы, как думают некоторые, скорее всего, не произойдет. Как понятно и то, что вручение смартфонов не будет подпадать ни под одну статью – ведь это преподносится как некая социальная помощь, да еще и стимулирующая к вакцинации. Но факт остается фактом. С моей точки зрения власть предпринимает этот ход, прежде всего, для улучшения своих электоральных перспектив и как попытку удержать рейтинг, который стремительно сокращается. Такая социология пугает политиков, которые пытаются сохраниться в кресле. Думаю, мы увидим еще не один такой ход, направленный на поддержку рейтинга. С упором на пенсионеров, медиков, учителей. На бюджетников, на которых власть всегда опиралась в попытках сохраниться во время выборов. А параллельно продолжат максимально выжимать средства в виде налогов и сборов из малого, среднего да и крупного бизнеса. Фискализация усилится. Как раз для обеспечения подобных массовых выплат и подарков», – прогнозирует Андрей Бодров.

За какие средства будут покупать смартфоны этим людям? Где они возьмутся в госбюджете, за счет каких статей расходов? За счет культуры, спорта, образования?

Социолог Ирина Щиголь уверена, что раздача смартфонов людям 60+ – это очередной пиар шаг Банковой, которая теряет симпатии данной категории избирателей. Ведь «тысяча Зеленского» в большинстве случаев им недоступна из-за отсутствия у пожилых украинцев смартфонов, которые поддерживали бы «Дію» и имели э-банкинг.

«А «бессмартфонным» пообещали начинать выдавать деньги только со 2-го квартала 2022 года. Поэтому те пенсионеры, которые рассчитывали на эти деньги, снова остались разочарованными, – поясняет социолог. – Особенно на фоне очередных пересмотров субсидий, оставлением большинства населения пенсионного обеспечения на минимальном уровне, а также в связи с зимним периодом, традиционно наиболее тяжелым для оплаты коммунальных услуг (оплата за отопление достигает нескольких тысяч за 2-х и более комнатные квартиры)».

Ирина Щиголь задается вопросом: за какие средства будут покупать смартфоны этим людям?

Ведь согласно Opendatabot (украинская компания, предоставляющая доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса) в Украине – почти 11 миллионов пенсионеров. То есть, тех, кому 65+. И даже если для всех их купить самый дешевый смартфон (допустим, за 1500 грн), необходимо порядка 16,5 млрд. грн.

«Где они возьмутся в госбюджете, за счет каких статей расходов? За счет культуры, спорта, образования? Или ВСУ, где денежное обеспечение заморожено на уровне января 2018 года? За счет кредитов МВФ или других международных доноров? Или за счет их же пенсий? Поэтому у меня – большой скепсис относительно воплощения этой идеи, по крайней мере, в 2022 году, – призналась социолог. – Ок, пусть эти деньги нашли и выдали каждому пенсионеру по смартфону. Но ведь их необходимо еще и научить ими пользоваться. Кто этим займется? Дети, внуки? А если это одинокий человек? Или человек с инвалидностью? Переложить на плечи социальных работников – они и так загружены по самое не хочу».

И где уверенность, продолжает Ирина Щиголь, что у людей, получивших доступ к такому смартфону, будут только хорошие намерения? Что они не наберут кредитов и не повесят их на пенсионера?

«А сколько этих смартфонов по дешевке пенсионеры продадут за долги за коммуналку? Или чтобы купить хлеб? Есть и более страшный нюанс, я имею в виду государственный масштаб, – отмечает социолог. – Власть анонсировала электронную перепись населения, а в перспективе и электронные выборы. Здесь уже есть поле для любых махинаций, учитывая неумолкающие скандалы с приложением «Дія» и утечкой из нее данных (хотя специалисты Минцифры это отрицают). Поэтому перепись населения, где был применен коэффициент 0,888, нам покажется еще и более правильной, чем цифровая… А электронные выборы могут показать явку избирателей намного выше, чем в свое время показывали «карусели». А нарисованные Лукашенко проценты будут просто детской игрой по сравнению с теми, которые нарисуют те, кто будет иметь доступ к базе данных… Поэтому я негативно отношусь к этой инициативе и считаю ее популистской, попыткой удержать рейтинг».

Ранее на портале «Комментарии» — Федоров объявил дату, когда начнут начислять 1000 гривен за вакцинацию несовершеннолетним.

Читайте Comments.ua в Google News





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.