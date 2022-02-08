Насколько безопасны вакцины против коронавируса для людей с раком

Новое исследование вакцинации людей с раком

Исследователи из онкологического центра Fox Chase отследили краткосрочные побочные эффекты от более чем 1753 пациентов, получивших вакцину Pfizer BNT162b2 и не обнаруживших никаких дополнительных реакций у пациентов, прошедших активное лечение или окончивших лечение рака.

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Результаты получены в ходе опроса людей, получивших две дозы вакцины мРНК с интервалом в три недели в период с 16 февраля по 15 мая 2021 года. В общей сложности 1183 человека с историей рака ответили на оба вопроса, при этом 17,8% проходили лечение в то время.

Вакцинация безопасна для онкобольных

Респонденты ощущали боль в месте инъекции, боль в мышцах, боль в суставах, лихорадку, озноб, головные боли, тошноту и усталость с такой же частотой, как и люди без рака во время начальных клинических исследований. Отрицательные эффекты для людей, проходящих иммунотерапию, такие же, как и в общей популяции.

Пациентов, их семьи и медицинских работников должны абсолютно успокоить эти результаты. Мы опросили почти 2000 пациентов и обнаружили, что онкобольные не подвергаются риску каких-либо неожиданных реакций на вакцинацию по сравнению с людьми без рака,

– отметили ученые.

Поэтому ученые утверждают, что вакцины мРНК абсолютно безопасны и являются наиболее эффективным способом предотвращения госпитализации и смерти от COVID-19 больных раком. Это очень важно, потому что они могут быть особенно уязвимы к инфекции и ее последствиям.

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