Как собрать тревожный чемоданчик — что советуют эксперты

Главное «лекарство» от тревоги и панических настроений – наличие информации и понятного плана действий. Люди, которые будут давать отпор агрессору, должны быть уверены, что их близкие могут позаботиться о себе.

Поэтому Украинский центр аналитики и безопасности подготовил сборник советов для гражданских и семей защитников Родины на случай чрезвычайных ситуаций и боевых действий в их городе.

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Для более глубокого ознакомления с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях предлагаем ссылки на материалы по данной тематике:

Руководство ГСЧС по выживанию в условиях чрезвычайных ситуаций: http://www.smila-rada.gov.ua/sites/default/files/vyzhyvannya_v_umovah_ns_2016.pdf

Практический советник для школьников «Как выжить во время чрезвычайной ситуации и в условиях войны: легко о серьезном»: https://eleos.com.ua/yak-vyzhyty-pid-chas-nadzvychaynoi-sytuatsiyi-ta-pid-chas-viyny/

Компиляция пособий разных стран по выживанию в условиях войны: https://babel.ua/profit/73258-spodivayemos-rosiya-ne-sprobuye-zahopiti-ukrajinu-a-yakshcho-velike-vtorgnennya-taki-bude-os-poradi- specialistiv-z-riznih-krajin-yak-pidgotuvati-do-viyni-sebe-ta-svoye-zhitlo

Памятник от Министерства обороны военнослужащему во время подготовки к бою и в бою: https://www.mil.gov.ua/content/pdf/combattraining_.pdf

Правила выживания в лесу: https://www.depo.ua/rus/life/vizhiti-u-lisi-yak-vberegti-zdorovya-ta-zhittya-opinivshis-sam-na-sam-iz-prirodoyu-202105211323956

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