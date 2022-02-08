Боль при месячных: почему возникает, как уменьшить и когда идти к врачу

Большинство женщин нормально переносят дискомфорт, но от 2 до 29% женщин страдают от сильных болей от нескольких часов до нескольких дней каждый месяц.

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Обычно боли начинает за один-три дня до менструации, пик наступает через 24 часа от начала менструации, а затем постепенно идет на спад в течение двух – трех дней. Чаще это тупая, ноющая боль, которая распространяется на поясницу и бедра. У некоторых женщин также могут быть приступы тошноты, диарея, головные боли, головокружение и обморок.

Почему возникают боли во время менструации

Во время менструального цикла матка сокращается, выбрасывая слизистую. Сокращения мышц вызывают гормоноподобные вещества (простагландины). Если их уровень повышен, спазмы, а соответственно и боль – сильнее. Считается, что именно простагландины – причина первичной дисменореи. Часто она начинается сразу после начала менструации у девочек и примерно до 30 лет становится не такой болезненной.

Вторичная дисменорея вызвана другими заболеваниями, чаще всего эндометриозом, а также миомой матки, воспалительными заболеваниями органов малого таза, внематочной беременностью или выкидышами. Наблюдается у женщин в возрасте 30 – 45 лет. Боль при вторичной дисменорее часто длится дольше, чем при обычных месячных, может усиливаться по мере продолжения менструального цикла и не исчезнуть после окончания.

Как облегчить боль при месячных

Обычно боль при менструациях снимают нестероидными противовоспалительными препаратами: они уменьшают количество производимых организмом простагландинов и гасят их действие. Например, можно использовать ибупрофен, напроксен натрия и диклофенак. Исследования показывают, что последний обеспечивает эффективное облегчение менструальной боли у женщин с тяжелой первичной дисменореей. Обезболивающие назначают в обычной дозе, начиная за день до начала менструации до исчезновения симптомов.

они уменьшают количество производимых организмом простагландинов и гасят их действие. Например, можно использовать ибупрофен, напроксен натрия и диклофенак. Исследования показывают, что последний обеспечивает эффективное облегчение менструальной боли у женщин с тяжелой первичной дисменореей. Обезболивающие назначают в обычной дозе, начиная за день до начала менструации до исчезновения симптомов. Гормональные противозачаточные могут уменьшить боль при первичной дисменорее. Они содержат гормоны, предотвращающие овуляцию. Обычно назначают эстроген-прогестины. Для лечения дисменореи можно использовать гормональную внутриматочную спираль.

могут уменьшить боль при первичной дисменорее. Они содержат гормоны, предотвращающие овуляцию. Обычно назначают эстроген-прогестины. Для лечения дисменореи можно использовать гормональную внутриматочную спираль. Убедительных доказательств того, что альтернативные методы лечения могут помочь облегчить дисменорею, нет. Ни добавки с витамином B1 или магнием, ни рыбий жир, ни акупунктура не помогают облегчить симптомы дисменореи.

Когда обращаться к врачу

Обратитесь к врачу общей практики, если у вас сильная боль при месячных или ваш нормальный цикл менструации изменился – например, если месячные становятся интенсивнее, чем обычно, или нерегулярные.

Если после 3 месяцев лечения болеутоляющими или соответствующими гормональными контрацептивами ваша боль не уменьшается, ваш врач может направить вас к гинекологу. Он проведет дополнительные тесты, чтобы подтвердить или исключить основное заболевание.