Нашли новую мишень в борьбе с любым типом рака: обнадеживающие результаты исследований

Его обнаружили в доклинических экспериментах на грызунах. У людей полученные результаты подтверждаются – этот же биомаркер связан с наилучшим исходом при раке груди, желудка, легких.

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Предыстория. Исследователи из Австрийского института науки и технологий занимались изучением белков, которые ранее были ассоциированы с миграцией клеток у плодовых мушек. В результате этой работы они идентифицировали белок MFSD1, который показал потенциал в борьбе с раковыми клетками.

Первые эксперименты дают надежду

Первые эксперименты на моделях мышей показали, что без MFSD1 раковые клетки намного быстрее перемещались по организму и метастазировали. Модели изображали прогрессирование опухоли молочной железы, кишечника и кожи.

Дальнейшие эксперименты в культурах клеток продемонстрировали, что отсутствие белка позволяет опухолевым клеткам быстрее проникать в кровообращение и, как следствие, мигрировать. Клетки, которых лишили MFSD1, также показали лучшее выживание.

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Наблюдения у людей с раком

Затем ученые решили проследить влияние MFSD1 на клинический результат у пациентов с различными формами рака молочной железы, желудка и легких. Более низкие уровни MFSD1 были связаны с худшим результатом лечения.

Вероятно, MFSD1 действует как супрессор (ген, способный предотвращать размножение клеток – 24 канал) метастазирования опухоли,

– заявил соавтор работы Марко Роблек.

Что будут делать дальше

В настоящее время команда намерена выяснить точный механизм действия MFSD1 на молекулярном уровне. Эти данные помогут определить лучшие потенциальные стратегии лечения различных типов рака у людей.