В Украине пенсионеры получат смартфоны

В Украине граждане старше 60 лет получат бесплатные смартфоны от государства. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Дія.Саммита сегодня, 8 февраля.

Владимир Зеленский — фото: Офис Президента

Вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет получат сартфон.

«Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем независимо от возраста, поэтому вскоре все граждане Украины старше 60 лет получат от государства бесплатный, в то же время качественный, современный, быстрый смартфон», — рассказал Владимир Зеленский.

Также по словам президента, в данных смартфонах будет подключен льготный тариф на связь.

Для новой программы гражданам предлагают выбрать название. Среди вариантов: єСмартфон, БабушкаФон, єДедушка и єБабушка.

Напомним, ранее портал «Комментарии» информировал о том, что Украинцы рассказали, сможет ли Украина примириться с РФ, если та прекратит агрессию и вернет Крым.

Читайте также о том, что посол рассказал, что общего между соседями России — Украиной и Японией. Япония поддерживает Украину в борьбе с агрессией России.

Сайт «Комментарии» писал о том, что какую зарплату хотят украинцы для безбедной жизни. Социологи назвали сумму. Украинцы ждут, когда зарплата в Украине будет на уровне 25-35 тысяч гривен.

Читайте Comments.ua в Google News





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.