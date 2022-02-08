У кого чаще всего исчезает обоняние при коронавирусе

Пандемия COVID-19 на сегодня привела к смерти около 6 миллионов человек во всем мире. У этой инфекции целый спектр различных симптомов, в том числе головная боль, кашель, миалгия (боль в мышцах), одышка, диарея и артралгия (боли в суставах).
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Но одним из ранних и характерных ученые называют изменение обоняния и связанное с ним расстройство вкусовых ощущений. У некоторых людей этот симптом сохраняется после выздоровления.
Новое исследование исчезновения обоняния при коронавирусе
Французские ученые выяснили, у каких людей чаще всего возникает этот неприятный, но не самый страшный признак коронавируса. Они использовали данные национального исследования SAPRIS, в котором приняли участие 279 478 французов. Для анализа были отобраны участники, вероятно, инфицированные SARS-CoV-2 во время первой волны пандемии.
У кого чаще всего исчезает обоняние
В исследование было включено 3 439 человек. Из них 750 участников сообщили о потере вкуса и обоняния во время болезни. По результатам исследования, курение, употребление не менее двух порций алкоголя в день и женский пол были связаны с более высокой вероятностью этих симптомов.
У 90% участников исследования потеря вкуса и обоняния были связаны с широким спектром других симптомов, а 10% участников потеряли исключительно обоняние и вкус. Также люди в возрасте 30, 50, 60 или 70 лет показали высокую вероятность этих признаков по сравнению, например, с сорокалетними людьми.
Что известно о подвиде Омикрона
- Он в 1,5 раза заразнее, чем его исходный штамм, соответственно может распространяться быстрее. Преимущественно он способен заражать вакцинированных людей. Хотя пока нет никаких доказательств того, что вакцина снижает эффективность против симптомов болезни.
- Этот штамм еще называют «скрытым».
- Сейчас BA.2 обнаружили в около 50 странах мира и 17 штатах США.
- ВОЗ до сих пор не нашла никаких оснований обозначать этот подвариант как «вызывающей беспокойство» или даже «интерес». Пока они отслеживают, вызывает ли этот BA.2 тяжелее заболевания.
Симптомы исходного штамма Омикрон / данные: ВОЗ / инфографика 24 канала