Украинцы рассказали, какая сумма им нужна ежемесячно для комфортной жизни

Украинцы определились с суммой зарплаты, которая бы давала им возможность безбедно и с уверенностью в завтрашнем дне жить и работать. Эта сумма составляет от 25 до 35 тысяч гривен ежемесячно. Как передает издание «Комментарии», такие данные обнародовала компания «Global Research» после проведенного исследования.

Зарплата. Фото из открытых источников

Результаты исследование показали, что на определения уровня зарплаты украинцев влияет их возраст. Так, те наши соотечественники, которым от 35 до 54 лет, считают, что при нынешнем ценообразовании их устроила бы зарплата в 30 тысяч гривен.

Интересно, что более молодые украинцы, как и более старшие менее требовательны к уровню зарплаты. Так, тех, кому от 18 до 24 лет устроила бы зарплата на уровне 20 тысяч гривен. Такая зарплата считается достойной и для тех наших соотечественников, которым от 55 до 60 лет.

Есть градация и по географическому расположению респондентов. Больше всего хотели бы получать жители столицы. Для киевлян считается достойной зарплата в 35 тысяч гривен.

Здесь важно отметить, что средняя зарплата в Украине, по официальным данным Госстата, равна 14 тысячам гривен.

Если же говорить о том, куда идет основная часть доходов, то это питание. В среднем, для того, чтобы в месяц питаться семье, состоящей из 2-3 человек нужно потратить от 5 до 8 тысяч гривен. Далее нужно выложить от 2 до 3 тысяч гривен на коммуналку. Если же семья не имеет своего, а живет на съёмном жилье, то нужно учитывать, что придется потратить еще от 6 до 10 тысяч гривен.

Исследование показало, что независимо от возраста в среднем на еду в день украинцы тратят 200 гривен. При этом большинство респондентов, а именно 91% считает, что рост цен в 2022 году продолжиться и суммой в 200 гривен на еду в день уже нереально будет ограничиться.

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