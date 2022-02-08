Смена президента в Украине — остановит ли это агрессию РФ

Фильм «Мюнхен: На пороге войны» – довольно дешевая апология Мюнхенского сговора. Но он заставил задуматься не обо всем хорошо известном нарративе, который прекрасно сформулировал Уинстон Черчилль: «Миротворец – это кормящий крокодила в надежде, что тот съест его последним», а о другом, крайне актуальном для Украины вопросе: как сменить лидера, который допустил стратегическую ошибку или предал свой народ?

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Давайте представим, что Зеленский пошел по стопам Невилла Чемберлена или скорее Эдуарда Бенеша, президента Чехословакии во время Судетского кризиса. Представим, что большинство украинцев считают, что это пересечение красных линий и настоящая измена. Как изменить всенародно избранного Президента, предавшего свой народ? Весна 2014-го научила нас, что в нынешней конституционной архитектуре Украины это, по меньшей мере, юридически неуверенно, долго и затратно. Уверен, что Путин усвоил урок 2014 и в 2022 не даст нам три месяца на выборы нового главы государства.

В таких условиях народ предстанет перед дилеммой: легитимный украинский Петен (французский маршал, возглавлявший обрезанное нацистами Французское государство во главе коллаборационистского режима Виши) или атаманы-самозванцы. И остается только молиться, чтобы среди этих атаманов нашелся украинский де Голль и нация узнала своего лидера…

Именно единоличная власть лидера потеряла нацистскую Германию и, похоже, вскоре приведет к большой катастрофе путинскую Россию. Невозможность или неприемлемо высокая цена смены стратегически оплошенного главы государства является ахиллесовой пятой всех единоличных лидерских режимов.

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А теперь обратим наш взор на Британию. Чемберлен стратегически просчитался. Он привез из Мюнхена не мир, а (отсроченную) войну и пожизненный позор. Впрочем, в 1940 году, когда это стало очевидным, Британии не нужны были импичменты и новые выборы, чтобы радикально изменить направление своих действий. Девятого мая 1940 года Невилл Чемберлен подает в отставку, а 10-го новым премьер-министром Его величества становится Уинстон Черчилль, приведший Соединенное Королевство к победе во Второй мировой войне.

Если вы думаете, что для победы над Путиным очень нужен всенародно избранный президент-гетьман, просто вспомните урок, описанный выше. Президент, которого фактически невозможно легитимно отстранить от должности, – отличный кандидат на украинского Петена. Или в лучшем случае украинского Эдуарда Беноша. Чтобы надеяться на украинского Черчилля (без которого, вероятно, не было бы и де Голля), нужно менять конституционный дизайн Украины. Подумайте об этом…

Справка Realist.online: Мюнхенское соглашение 1938 года — соглашение, подписанное в Мюнхене 30 сентября 1938 года премьер-министром Великобритании Невилом Чемберленом, премьер-министром Французской республики Эдуаром Даладье, райхскан Королевства Италия Бенито Муссолини. По этому соглашению Чехословацкая республика фактически была уничтожена, а Судеты отданы Германии.

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