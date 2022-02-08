Пока у украинской границы российские войска Киев не может выполнить Минские соглашения

Как передает портал «Комментарии», во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Москву главной темой в разговоре с президентом России Владимиром Путиным было обсуждение ситуации вокруг Украины. Отдельно звучала тема выполнения Минских соглашений. Путин заявил, что независимо от того, нравятся президенту Украины Зеленскому или нет Минские соглашения, он обязан их выполнить. На такой выпад российского президента Эммануэль Макрон ответил, что он бы не стал так ставить вопрос, отметив, что Кремлю не стоит в сложившейся ситуации требовать от Киева политического выполнения «Минска».

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Говоря о сложившейся ситуации Эммануэль Макрон имел ввиду концентрацию российских войск у украинской границы, что не способствует нормальному диалогу и скорой реализации Минских соглашений. Макрон обратил внимание Путина на то, что Москва стянула к украинской границе беспрецедентное количество е военного контингента и новейшей военной техники, которая применяется во время наступления.

По словам президента Франции, если же вспомнить 2015-й год, то тогда со стороны России не было такого давления на Украину и Европу, хотя и продолжались ожесточенные бои на Донбассе. При этом, отметил Макрон, тогда Россия не предпринимала такие попытки откровенного военного шантажа. Поэтому сейчас ставить вопрос о политическом выполнению Украиной «Минска» преждевременно.

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