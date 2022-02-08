Праздники 8 февраля — приметы — запреты — какой сегодня праздник — именины

В Украине 8 февраля православные чтят память преподобного Феодора Студита.

Праздники 8 февраля

Преподобный Феодор Студит – святой 8-9 веков, аскет, писатель, византийский монах и церковный деятель.

Что отмечают в мире 8 февраля:

• День Оперы

• День «засмейся и разбогатей»

• День воздушных змеев

• День замороженного йогурта в США

• День предложения руки и сердца

• День электронного ящика

Что нельзя делать 8 февраля:

• подметать;

• мыть полы в доме.

Приметы 8 февраля:

• какая погода в этот день, такая и весна будет;

• если на улице метель — значит зима затянется надолго;

• петухи вечером громко запели – это к оттепели.

Знаменательные события 8 февраля:

• в 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Ватиканом и Азербайджаном;

• в 1965 году в Британии запретили рекламу сигарет на телевидении;

• в 1964 году Beatles прибыли в аэропорт «Кеннеди» и Америку захлестнула волна битломании;

• в 1928 году первая передача телесигнала через океан — из Лондона в Нью-Йорк;

• в 1914 году в Монреале создали украинское издательство «Новый Свет»;

• в 1672 году Исаак Ньютон делает доклад о своей теории природы света и цвета.

Кто родился 8 февраля:

• в 1920 году Лана Тернер, голливудская кинозвезда;

• в 1906 году Честер Карлсон, американский физик, изобретатель процесса ксерокопирования;

• в 1834 году известный химик Дмитрий Менделеев

• в 1828 году Жюль Верн, французский писатель-фантаст.

Именины 8 февраля

Католические: Джером, Джузеппина, Менгольд, Стефан, Ювенций.

Православные: Аммон, Ананий, Аркадий, Давид, Климент, Ксенофонт, Мария, Павла, Пётр, Симеон, Фёдор.

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