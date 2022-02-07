Федоров заявил, что государство заплатит 50% стоимости обучения желающим получить ИТ-профессию

Глава Минцифры обещает помочь оживить направление высоких технологий, подготовив для рынка труда нужных специалистов. О предстоящем ИТ-образовании украинцев и оживлении рынка высоких технологий рассказал представителям ТСН министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Половину обучения заплатит государство (фото из открытых источников)

По словам чиновника, уже через три года может вырасти количество новых рабочих мест и составлять 150-200 тысяч. Чтобы был выбор на рынке труда, представители Минцифры планируют стимулировать украинскую молодежь получать соответствующие профессии.

По словам Михаила Федорова, в нашей стране следует сфокусироваться именно на ИТ-образовании. В частности, он планирует изменять это перспективное направление, осуществить 15 конкретных шагов уже в этом году. Для примера, 50 процентов стоимости такого обучения оплатит министерство для абитуриентов, которые выберут ИТ-специальность. Это будут свитчеры — люди, не имеющие ИТ-образования, но желающие работать в этой области и зарабатывать деньги.

Представитель правительства подчеркнул, что зарплата специалистов ИТ-сферы начинается от 2 тысяч долларов.

Федоров резюмировал, что в отечественной отрасли ИТ большие зарплаты, здесь заняты 250 тысяч специалистов и чувствуется нехватка кадров. Поэтому задача власти стимулировать и оказать помощь, развивая это направление. Потому что сюда, в украинское ИТ-направление будут привлекаться деньги со всех уголков мира.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что Федоров объявил дату, когда начнут начислять 1000 гривен за вакцинацию несовершеннолетним. Государство начнет выплачивать 1000 гривен за полный курс вакцинации от коронавируса гражданам Украины от 14 лет с ближайшего понедельника, 7 февраля 2022 года.

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