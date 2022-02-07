Мать оставила в холодном доме больную 5-летнюю дочь в Полтавской области

В одном из населенных пунктов Полтавщины 41-летняя мать оставила в холодном доме больную дочь и решила поехать в Киев. Малышку, которой было только пять лет, нашел полицейский офицер местной громады. Он пришел в дом вместе со служащими сельской общины и работниками службы по делам детей. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Полтавского региона.

На Полтавщине полиция спасла из холодного дома больную девочку (фото: полиция Полтавской области

Соседи видели горе-маму два дня назад, когда помогали ей привезти дров. Женщина отправилась в Киев.

О ситуации проинформировали полицейского офицера Белоцерковской территориальной громады Евгения Фененко. Он отметил, что женщина с ребенком недавно переселилась сюда из Лубенского района. Она получила от крестьян дом для проживания, а также социальную поддержку, о которой позаботилась община. Несколько дней назад ей предоставили дрова для отапливания печи.

Полицейский территориального общества отметил, что наведался сюда вместе с представителями комиссии, чтобы убедиться все ли хорошо у переселенцев. Но дома мать не застал, хотя ей представители из села предоставили все необходимое, чтобы перезимовать и воспитывать дочь. В холодном доме они увидели больного ребенка. Поняли, что мамы не было несколько дней.

Девочку, у которой острая респираторная вирусная инфекция, сразу забрали в Великобагачанскую больницу. Сейчас он находится под наблюдением педиатра.

Полицейский офицер взял на контроль вопросы личной безопасности и социальное сопровождение девочки. Ему здесь помогают специалисты, представляющие местную службу по делам детей. Сейчас правоохранители разыскивают горе-мать, чтобы принять соответствующие правовые решения в сотрудничестве с представителями других компетентных субъектов.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что мать оставила без присмотра 4-летнего ребенка в Харьковской области.

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