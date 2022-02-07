Украинцы заняли почетное место в антирейтинге счастья среди стран мира

Как известно из результатов исследования международной ассоциации Gallup, 57% респондентов из 44 стран мира полностью удовлетворены жизнью, 13% — испытывают пессимизм и недовольство. Об этом известно с сайта Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

Фото иллюстративное / Pixabay

В ходе опроса осенью 2021 года о счастливой жизни и немалом количестве поводов для удовлетворения сообщило больше всего респондентов из таких стран: Колумбии (79%), Казахстана (76%), Албании (74%), Эквадора (73%) и Малайзии (73%). Уже несколько лет исследования показывают, что именно жители Латинской Америки, Африки и Восточной Азии считают себя самыми счастливыми.

А наиболее несчастными чувствуют себя граждане стран Европы, Ближнего Востока, а также России и Украины. Возглавили антирейтинг по индексу счастья в 2021 году: Гана (2%), Афганистан (9%), Гонконг (11%), Ирак (17%), Россия (18%).

По данным Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Украина (20%) занимает 38 из 44 мест в рейтинге стран по индексу счастья. Хотя, как известно из результатов социальных опросов, 51% украинцев ответили, что удовлетворены собственной жизнью. Неудовлетворенных – 21%, очень недовольных – 10%. Ответ «ни то, ни другое» выбрали 16% опрошенных.

В целом в мире у населения прослеживается больше пессимистических ожиданий от 2022 года: 41% респондентов ответили, что в этом году ожидают кризисы и экономические трудности.

Оптимистично смотрели на ситуацию в 2022 году жители Индонезии (72%), Албании (65%), Азербайджана (53%), Нигерии (51%) и Вьетнама (47%). Пессимистично о 2022 году размышляли граждане Турции (34%), Болгарии (33%), Афганистана (32%), Польши (30%) и Чехии (25%), а также Молдовы (2%) и России (13%).

В рост экономики верят только 10% украинцев, 53% полагают, что станет хуже. Также 38% украинцев были убеждены, что 2022 год окажется хуже прошлого. В рейтинге по Индексу надежды Украина заняла 37 место из 44.

Выборочная совокупность международного опроса составляет 41560 респондентов из 44 стран мира, цена погрешности при 95% доверительном интервале.

Как сообщал портал «Комментарии», осенью 2021 года был проведен социальный опрос иностранцев по поводу их отношения к международной политике России.

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