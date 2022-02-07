Медики обнаружили, что антибиотики привели к странным симптомам

Он даже уверял, что «слышит Бога». Интересно, что у него в анамнезе не было психиатрических записей, а также он никогда за всю свою жизнь не принимал антибиотиков.

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Уже через 2 дня употребления двух антибиотиков от пневмонии у него начались перепады настроения, мужчина стал раздражительным и начал говорить беспорядочно.

Внимание! Такое поведение является симптомом мании, состояния, характеризующегося аномально высоким уровнем энергии и неустойчивыми мыслями и поведением.

Психоз после приема антибиотиков

Сначала пациент принимал назначенный врачом антибиотик аугментин, через день его заменили на кларитромицин. Еще через два близкие пациента заметили у него постепенное изменение поведения.

После регистрации в психиатрическом отделении неотложной помощи в Женеве мужчина сказал психиатрам, что в ночь после первой дозы антибиотиков он чувствовал себя так, будто умирает. Также у него начались слуховые галлюцинации о том, что якобы Бог говорит с ним, уверял, что «он избран для особой миссии».

Эти симптомы могут свидетельствовать о психозе. В клинике пациенту поставили диагноз – маниакальный эпизод, окончательный диагноз – антибиомания (редкий побочный эффект от лечения популярными антибиотиками).

Через 12 часов после прекращения лечения кларитромицином врачи увидели улучшение состояния. В целом симптомы продолжались примерно 36 часов. Затем он вынужден был лечиться другим антибиотиком и симптомы вернулись.

Согласно отчету, через неделю после прекращения приема всех антибиотиков у мужчины больше не было маниакальных симптомов.

Что такое антибиомания Термин антибиомания, что происходит от слов антибиотики и мания, в медицинской литературе впервые появился в 2002 году. Основная гипотеза для объяснения антибиомании основана на том факте, что некоторые антибиотики влияют на рецепторы ГАМК, которые присутствуют на поверхности нейронов, что может привести к гипервозбудимости нейронов и объяснить маниакальную симптоматику.

Зарегистрированы случаи редкого побочного эффекта

Ранее Паскаль Синарт, психолог и психиатр Католического университета Левина (KU Leuven) в Бельгии, который не участвовал в описании случая, в целом описал 47 случаев антибиомании у пациентов в возрасте от 3 лет. А также еще 143 неопубликованных случая, задокументированные побочным действием препаратов.

Синарт и его коллеги обнаружили, что кларитромицин является одним из антибиотиков, которые чаще всего использовались в случаях антибиомании, наряду с хинолоновыми антибиотиками ципрофлоксацином и офлоксацином.

Они чаще всего вызывали манию, но они входят в число антибиотиков, которые чаще всего используются во всем мире,

– сказал Синарт.

Так что случай с этим мужчиной показывает, что различные виды антибиотиков могут вызвать антибиоманию.