Украину накроет мокрый снег и сильный ветер — прогноз

Мощная циклоническая система на севере Европы во вторник, 8 февраля, прорвется осадками и сильным ветром через узкую долину циклона Roxana в Украину. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала известный синоптик Наталья Диденко.

Украину накроют осадки и сильный ветер — фото из открытых источников

По прогнозу специалиста, в ближайшую ночь практически на всей территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега. Уже днем во вторник на Севере Украины, в значительной части западных и центральных регионов «снежить» перестанет, кроме Полтавской и Днепропетровской областей.

Осадки с большинства территории вытеснит антициклон Holm.

При этом днем 8 февраля мокрый снег с дождем прогнозируется в южных и восточных областях Украины.

Диденко пишет, что в связи с противостоянием фронтов — циклоничности с одной стороны, а с другой — антициклона — завтра в стране усилится ветер, временами к штормовому.

Столбики термометров во вторник в Украине будет показывать около 0 градусов, а на Юге температура поднимается до 2-7 градусов тепла.

В Киеве в ближайшую ночь возможны осадки, то уже завтра днем их ждать вряд ли стоит. При этом синоптик предупреждает о порывистом ветре, который будет достигать 15-18 м/с. Температура воздуха в столице 8 февраля составит порядка -1…+1 градуса.

Наталья Диденко также добавила, что текущая неделя в Украине ознаменуется сравнительно теплыми, влажными, но ветренными погодными условиями.

Ранее в материале интернет-издания «Комментарии» сообщалось, что в Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды в стране на февраль. Так, синоптики не прогнозируют привычных зимних морозов

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