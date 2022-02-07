Интервальное голодание: что это, на сколько полезно и безопасно

В 2016 году ученый Есинори Осуми получил Нобелевскую премию за изучение аутофагии – самопереваривание клеток. Чтобы клетки быстрее приступали к аутофагии, он заставлял их голодать.
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Для обычного человека это открытие практической пользы не несет и не доказывает, что людям нужно голодать. Но со временем это может привести к открытию новых лекарств или методов лечения, таких как рак.
Виды интервального голодания
- Однодневное голодание: человек не ест ничего раз в неделю, а в оставшиеся дни питается нормально.
- 5/2: человек ничего не ест два дня в неделю, в оставшиеся дни питается нормально.
- Ежедневное голодание — человек питается нормально, но лишь в пределах восьмичасового интервала ежедневно. Например, не ест завтрак, но обедает около 12 часов дня и ужинает до 8 часов вечера.
Сторонники диеты считают, что это помогает сбросить вес и улучшить общее состояние здоровья.
Что можно есть
В период, когда можно есть нет запретов на конкретные продукты. Во время голодания можно употреблять только воду, несладкий чай или кофе и другие низкокалорийные напитки. Молоко и молочные продукты тоже нельзя.
Польза и вред для здоровья
Единого мнения об интервальном голодании нет: существуют исследования, которые показывают как пользу интервального голодания, так и вред.
В одном исследовании 100 человек разделили на три группы. Участники первой группы в один день никак не ограничивали себя, а во второй ели лишь небольшое количество пищи. Дальше дни чередовались. Во второй группе ели нормально каждый день, но с дефицитом калорий. А в третьей никаких ограничений не было.
Через год у участников измерили изменения веса, артериального давления, частоты сердечных сокращений, уровня триглицеридов, глюкозы, инсулина натощак, инсулинорезистентности, С-реактивного белка и гомоцистеина. В первой и второй группе были похожие результаты, и исследователи пришли к выводу, что интервальное голодание не имеет преимуществ.
Другое исследование с участием 16 человек показало, что интервальное голодание приводит к снижению веса. Но длилось оно всего 22 дня, поэтому непонятно, действует ли диета в долгосрочной перспективе. К тому же исследователи не сравнивали другие методы похудения может оказаться, что интервальное голодание является менее эффективным.
Важно отметить, что периодическое голодание может иметь неприятные побочные эффекты, но обычно они исчезают в течение месяца. Побочные эффекты могут включать:
- Голод
- Утомление
- Бессонница
- Тошнота
- Головные боли
Прерывистое голодание безопасно для многих людей, но не для всех. Пропуск приема пищи может быть не лучшим способом контролировать свой вес, если вы беременны или кормите грудью. Если у вас есть камни в почках, гастроэзофагеальный рефлюкс, диабет или другие медицинские проблемы, поговорите со своим врачом, прежде чем начать интервальное голодание.