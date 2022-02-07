Які проблеми зі здоров’ям викликають втому

Серед можливих причин поганого сну і постійного занепаду сил лікарі називають анемію, депресію, проблеми з щитоподібною залозою та інші порушення здоров’я, інформує Ukr.Media.

Залізодефіцитна анемія





За даними NHS (Національна служба охорони здоров’я Великобританії), вона є однією з найбільш частих причин незрозумілої втоми і нестачі енергії. Як випливає з назви, проблема викликається нестачею заліза, яка своєю чергою може пояснюватися різними патологіями.

Гіпоактивна щитоподібна залоза

Низька активність щитоподібної залози (гіпотиреоз) може бути дуже серйозним порушенням, якщо його не лікувати. За наявності гіпотиреозу, крім постійної втоми, люди також помічають збільшення ваги або почуття депресії.

Апное уві сні

Для нього характерні зупинки дихання, що відбуваються під час сну. Крім того, нічні симптоми включають зупинку і почастішання дихання, задишку або задуху уві сні, гучне хропіння, часті пробудження. Поряд з почуттям втоми протягом дня людям з цією патологією також може бути важко зосередитися, у них виникають коливання настрою, часто трапляються пробудження з головним болем.

Депресія

Симптоми варіюються від людини до людини, але відчуття втоми, що відчувається під час пробудження, може бути ключовим симптомом. Крім того, відчуваються смуток, пригніченість, нестача енергії і мотивації.

Емоційний шок

Втрата близької людини, звільнення, розрив відносин — усе це теж може змусити відчувати себе постійно втомленими, виснаженими.

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