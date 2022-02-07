Главный санврач Кузин назвал 3 сценария жизни с коронавирусом

Однако есть и другие варианты. О них рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Важно Уже через 5 дней с появления COVID-симптомов самоизоляцию можно завершать, но есть условие

Сценарии жизни с коронавирусом

1. Ревакцинация

По его словам, в США продолжают разрабатывать универсальную вакцину, которая будет охватывать все возможные штаммы коронавируса.

Они проанализировали те варианты коронавируса, что уже были, и нашли фрагменты, которые являются неизменными и могут вызывать иммунный ответ, если станут элементом вакцины.

Игорь Кузин – главный санврач «Поэтому весь мир может перейти к использованию такой вакцины с довольно длительным периодом эффективности. Потенциально это может быть вакцинация 1 раз в 2 года с широким спектром иммунного ответа».

2. Специфические бустеры

Второе направление – это использование варианта специфических бустеров.

Иначе говоря, когда мы понимаем, что Украине грозит конкретный штамм, например, тот же Омикрон, то используем омикроноспецифический бустер. Главный врач страны считает это неплохим решением. Однако здесь есть некоторые вопросы.

Проблема в том, что разработка специфического бустера требует значительного промежутка времени, и страны могут не успевать своевременно получать такие препараты,

– подчеркнул Кузин.

​3. Совокупная вакцина

Третий сценарий – вакцина против коронавируса будет условным компонентом вакцины гриппа, которую Минздрав советует использовать перед началом эпидемического подъема.

К слову Как отличить коронавирус от простуды: совет Минздрава

Сейчас в Украине есть трехкомпонентные и четырехкомпонентные вакцины против гриппа. То есть, как вариант туда будет добавляться еще и коронавирусный компонент.

Как сейчас защититься от гриппа и COVID-19

Прививка против гриппа делается 1 раз в год. Приобрести вакцину можно в аптеке, а привиться в амбулаториях семейного врача или в частных медучреждениях. Вакцинация против COVID-19 является бесплатной и проводится в государственных пунктах прививки.

Вместе с тем, сейчас трудно спрогнозировать, какую конкретную тактику выберут – все будет зависеть от результатов научных исследований.

Коронавирус и вакцинация в Украине