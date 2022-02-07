СБУ задержала агента России | Комментарии Украина

В Службе безопасности Украины сообщили об обнаружении одного из агентов терористов, докладывавшего врагу о пребывании украинской армии вблизи села Гранитное. По данным контрразведки, женщина была завербована еще год назад и сообщала о передвижении военных не только за материальное вознаграждение, но и по своим идейным убеждениям. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает портал «Комментарии».

СБУ задержала агента России. Фото из открытых источников

Агентом террористов стала местная жительница. Ее завербовал в агентурную сеть знакомый, перешедший на сторону террористов ранее. Ее задачей было передавать данные о передвижении и вооружении украинских военных. Поскольку у женщины было образование топографа горной промышленности, то позиции украинской армии на картах она обозначала для россиян максимально точно и профессионально.

«Данные по вооружению и военной технике ВСУ, которые она передавала, представляют угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины», — сообщили в СБУ.

Контрразведчики СБУ задержали агентку на пункте пропуска «Новотроицкое». Она ехала к куратору за новыми инструкциями и деньгами, которые из-за конспирации отказывалась получать на банковскую карту. Курировал деятельность агентки кадровый работник так называемой спецслужбы МГБ ДНР самопровозглашенной республики, который является предателем, бывшим сотрудником одного из украинских силовых ведомств Украины, с 2014 года находится в розыске за дезертирство.

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