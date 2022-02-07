Десерти на День святого Валентина: здорова альтернатива на романтичний вечір

День святого Валентина завжди асоціюється з романтичною вечерею та десертом. А чи може це все бути малокалорійним та здоровим?

Якщо кохана чи коханий на дієті, не варто засмучуватись. SHUBA зробила для вас підбірку малокалорійних десертів, що порадують шлунок на свято.

Як приготувати дієтичне тирамісу

Здорове дієтичне тирамісу з меншою кількістю калорій та жиру на ідеальному бісквіті з вівсяного та мигдального борошна. Торт має чудовий смак, і ви не будете відчувати провини, коли з’їсте його!





Наше тирамісу не містить борошна, і ви не знайдете сиру маскарпоне, який часто використовується в цьому італійському десерті. Але так само смачно!

Дієтичне тірамісу

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Рецепт дієтичного тіамісу

Йогуртовий торт без випічки від Джеймі Олівера

Рецепт цього торта підійде як для ласунів, які вважають, що смак важливіший за користь, так і для тих, хто вміє поєднувати приємне з корисним.

Також цей рецепт можна полюбити і за те, що інгредієнти в страві можна легко замінювати на сезонні продукти — і це так ошубенно! Приготуйте десерт за рецептом шеф-кухаря Джеймі Олівера.

Йогуртовий торт

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Як пригоувати йогуртовий торт без випічки

Шоколадний торт без борошна і цукру

Хто не любить торти, в яких м’який какао-бісквіт поєднується зі смачною і свіжою молочною начинкою? Тепер ви можете насолоджуватися здоровою та дієтичною версією цього смачного частування!

Дієтичні торти не містять борошна або цукру (завдяки використанню стевії або ксиліту), тому вони є білковою бомбою з низьким вмістом вуглеводів і калорій. Вони є чудовим, солодким і освіжаючим доповненням до будь-якої дієти, навіть до тієї, що спрямована на схуднення.

Торт без борошна

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Як приготувати шоколадний торт без борошна та цукру

Здоровий брауні-чізкейк з малиною

Ви любите чізкейк і брауні, але не можете вирішити, який із цих смачних тортів приготувати? Випікайте 2 в 1! Насолоджуйтесь ідеальним поєднанням смаків із цим смачним, корисним брауні з чізкейком із малиною.

Дієтичний десерт не тільки виглядає апетитно, він також є корисним і відносно низькокалорійним з низьким вмістом жиру, оскільки обидва шари готуються більш дієтичним способом, ніж їх класичні аналоги.

Брауні-чізкейк / © Depositphotos

Рецепт здорового брауні-чізкейку з малиною

Веганський брауні з квасолі та банана

Брауні з квасолі та бананів із додаванням малини — ідеальний десерт для тих, хто на дієті.

Інтенсивний смак шоколаду, багатство цінних мінералів і без додавання білого цукру. Приготування надзвичайно просте і напевно стане в нагоді на кухні любителів фіт-десертів і людей, які вирішили відмовитися від глютену або цукру.