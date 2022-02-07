Почему во время похмелья возникает чувство тревоги и что с ним делать

По некоторым оценкам, тревога во время похмелья возникает у около 12% людей и может отличаться по степени тяжести в зависимости от человека. Когда организм восстанавливается после ночи с алкоголем, похмелье создает состояние физиологического стресса.

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Физический стресс

Физиологический стресс возникает, когда организм находится под действием неблагоприятных факторов, например, вследствие болезни или травмы. Так же действует и похмелье. Оно не только вызывает изменения в нашей иммунной системе, но также повышает уровень кортизола – «гормона стресса», кровяное давление и частоту сердечных сокращений, изменения, которые также происходят при тревоге.

Гормональные сбои

Мозг также чувствует изменения. Исследования показывают, что уровень дофамина – гормона счастья, ниже во время похмелья. Это важно, потому что дофамин играет важную роль в регулировании тревоги. Повышенный стресс во время похмелья также может осложнять борьбу с любым дополнительным стрессом, который может возникнуть в течение этого периода.

Интересно, что стресс и недосыпание в сочетании могут привести к ухудшению настроения и когнитивных функций (включая внимание и память).

Боль

Боль является частью почти каждого похмелья – головная или мышечная. Но исследования показывают, что люди, которые преувеличивают боль, чаще испытывают тревогу. Исследования также показывают, что эта группа чаще страдает от сильного похмелья. Это может объяснить, почему некоторые люди испытывают беспокойство, а другие нет.

В совокупности эти факторы подчеркивают, почему похмелье может повлиять на людей по-разному, и почему это часть похмелья, к которой стоит относиться серьезно. Изменения настроения во время похмелья не просто неприятны, но даже могут быть связаны с проблемным употреблением алкоголя, усилением конфликтов с другими и снижением производительности на работе.

Как побороть тревогу при похмелье

Если вы страдаете от тревоги во время похмелья, вам также будут полезны те же методы, которые помогают в борьбе со стрессом. Это может включать медитацию, практику осознанности и общий уход за собой. Планируйте употребление алкоголя так, чтобы у вас был свободный следующий день для восстановления и избежания других стрессовых факторов (например, проблем на работе или семье).