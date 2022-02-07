Разработан светофор с искусственным интеллектом

Город Лемго в Германии должен стать реальной лабораторией для проекта, который направлен на улучшение транспортного потока, так как он будет первым местом в мире, где будет на практике протестировано обучение ИИ для светофоров, модернизировавшие транспортный поток на 10-15% в режиме симуляции.

Источник: avtodream.org





Команда из Института оптроники Фраунгофера совместно с партнерами по исследованиям установила камеры высокого разрешения, а также радарные датчики для более точного анализа дорожной ситуации на перекрестке в Лемго. На базе этих данных ученые провели тесты с использованием искусственного интеллекта для разработки более оптимизированных схем сигналов.

В симуляторах эта новая система управления светофором смогла заменить систему управления, которая основана на правилах, учитывающей только минимальное количество данных. Результаты оказались весьма хорошими, чтобы побудить команду и город проверить искусственный интеллект на перекрестке в реальных условиях.

Применяя алгоритм искусственного интеллекта, команда собирается сократить время поездки для людей, которые едут по городу, и тем самым понизить уровень шума и загрязнения CO2, который вызван стоящим транспортом. По оценкам ЕС пробки могут нанести экономический ущерб странам-членам ЕС в рамках 100 млрд евро в год, и разработанная технология позволит помочь сократить эти потери.

Датчики также определяют, сколько пешеходов ждут на светофоре и, что удивительно, имеются ли среди них люди с ограниченными возможностями, которым необходимо больше времени для перехода улицы.

Оговоримся, что данные не определяют, кем является человек, но могут определить его способности, применяя трехмерное облако точек, и дать ему больше времени для перехода улицы.