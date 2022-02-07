Тысяча за вакцинацию подросткам, как улучшить иммунитет: новости о коронавирусе 7 февраля

Новости о коронавирусе в Украине 7 февраля

Заболеваемость COVID-19 продолжает падать

Источник: Минздрав

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 23 378 человек, в том числе 2 242 ребенка и 394 медработника. Впрочем, снижение заболеваемости является традиционным после выходных.

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Также уменьшилось количество людей, которые нуждались в госпитализации с коронавирусом – 2 699. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 115 пациентов. Выздоровели – 5 024 человека.

Низкие показатели заболеваемости можно объяснить спадом темпов тестирования в стране. В течение суток 6 февраля в стране провели 74 083 теста на коронавирус различными методами, в частности:

методом ПЦР – 40 818,

методом ИФА – 2 618,

исследование экспресс-тестами на антиген – 30 6472.

Между тем в минувший четверг, 3 февраля, когда заболеваемость достигла рекордных 43,7 тысячи, было проведено 164 456 тестов.

Суточный прирост новых больных по стране:

Город Киев – 2 266;

Винницкая область – 418;

Волынская область-586;

Днепропетровская область – 988;

Донецкая область – 620;

Житомирская область – 1 188;

Закарпатская область – 471;

Запорожская область – 446;

Ивано-Франковская область – 779;

Киевская область – 586;

Кировоградская область – 213;

Луганская область – 248;

Львовская область – 2 122;

Николаевская область – 990;

Одесская область – 2 033;

Полтавская область – 494;

Ровненская область – 1 142;

Сумская область – 1 024;

Тернопольская область – 907;

Харьковская область – 1 609;

Херсонская область – 703;

Хмельницкая область – 1 713;

Черкасская область – 676;

Черновицкая область – 749;

Черниговская область – 407.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 307 437 случаев заболевания. По состоянию на 7 февраля выздоровели – 3 681 092 человека. К сожалению, 101 392 случая – летальные.

В целом в стране провели 18 603 958 ПЦР-тестов.



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Вакцинация в Украине

Источник: Минздрав

За сутки, 6 февраля, в Украине против COVID-19 вакцинировали 18 626 людей. Первую дозу получил 5 741 человек, вторую дозу – 8 028 человек. Кроме того, дополнительную дозу получили 86 человек, бустерную дозу – 4 771 человек.

Актуально В Украине продолжает падать заболеваемость COVID-19

Прививки проводили 398 мобильных бригад по иммунизации, 1 899 пунктов прививки и 407 центров вакцинации населения.

Использовали 4 препарата:

Pfizer (Comirnaty) – 13 815 прививок,

Sinovac (CoronaVac) – 2 922,

Moderna – 1 623,

AstraZeneca – 266.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании в Украине по крайней мере первую дозу вакцины против COVID-19 получили почти 15,5 миллионов человек, две дозы – почти 14,8 миллиона.

Дополнительную дозу получили 20 332 человека, бустерную дозу – больше 459 тысяч человек.

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

Как получить тысячу за вакцинацию подросткам

Источник: Минцифры

С сегодняшнего дня, 7 февраля, украинцы в возрасте от 14 до 18 лет могут получить тысячу гривен по программе «єПідтримка».

Алгоритм действий. Сначала нужно открыть карту «єПідтримка» в одном из банков-партнеров, после чего подать заявку в приложении «Дия», нажав «Услуги – єПідтримка – Получить помощь».

Внимание! Чтобы оформить выплату, нужно быть дважды вакцинированным против COVID-19.

Ситуация с коронавирусом стабилизируется в марте

Источник: 24 канал

В Министерстве здравоохранения считают, что максимальные показатели заболеваемости коронавирусом в стране будут достигать до 60 тысяч за сутки. Однако с начала марта в Украине ситуация может стабилизироваться.

Ермак поборол коронавирус

Источник: фейсбук Андрея Ермака

Андрей Ермак в понедельник, 7 февраля, сообщил, что поборол коронавирус. Глава Офиса Президента рассказал: уже сегодня он отправится на работу.

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Новости о коронавирусе в мире 7 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 7 февраля в мире обнаружили свыше 395 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,7 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Бразилия и Германия.

Россия бьет все коронавирусные рекорды

Источник: MedicalXpress

За минувшие сутки в России зафиксировали 189 071 новый случай заражения, это примерно на 2 800 случаев больше, чем в предыдущий день. Этот показатель в 10 раз больше, чем в начале января, когда ежедневно новых случаев было около 17 000.

Новые исследования коронавируса

Патологии в мозге у умерших COVID-пациентов

Источник: Alzheimer’s & Dementia

Ученые обнаружили у умерших от коронавируса пациентов патологию мозга, характерную для болезни Альцгеймера. По мнению исследователей, иммунный ответ, характерный для тяжелой формы коронавируса, провоцирует воспаление в головном мозге. Это отвечает за дисфункцию рианодиновых рецепторов и за повышение уровней фосфорилированного тау-белка.

Течение Омикрона, Альфы и Дельты: сравнительный анализ

Источник: The American Journal of Pathology

Как выяснилось, пациенты с Омикроном были на несколько лет моложе пациентов с Альфой или Дельтой: средний возраст первых — 44,3 года, 57,8% составляют женщины. К тому же инфицированные Омикроном реже нуждались в госпитализации, а если и попадали на лечение в больницы, то проводили там значительно меньше времени.

Больше здесь Медики назвали различия между пациентами, инфицированными различными штаммами COVID-19

6 новых симптомов Омикрона

Источник: Express

Омикрон вызывает симптомы, которые напоминают обычную простуду, – в частности, насморк, головную боль и слабость. Однако теперь исследователи обратили внимание, что у больных могут наблюдаться и другие признаки болезни, в частности:

потрескавшиеся или воспаленные губы;

воспаление и сыпь на пальцах ног – так называемые «ковидные пальцы»;

сухость кожи на шее, передней части груди;

сыпь на руках, локтях и ногах, похожая на потницу;

сыпь, которая напоминает крапивницу;

сыпь в форме пурпурных или красных болезненных пятен, похожая на обморожение кожи.

Как улучшить иммунитет против коронавируса

Источник: Nature Medicine

Ученые рассказали, как иммунитет можно «научить» бороться со всеми вариантами коронавируса, включая Омикрон.

В общем для этого нужно:

получить 3 дозы вакцины против COVID-19;

переболеть коронавирусом, после чего пройти курс по крайней мере по двум прививкам; вакцинироваться, а затем инфицироваться COVID-19.

Розмарин может помочь против COVID-19

Источник: Antioxidants

Ученые обнаружили, что соединение, которое содержит розмарин, может быть неплохим оружием против коронавируса. Хотя исследование является предварительным, исследователи предполагают, что карнозиновая кислота обладает противовирусным эффектом.