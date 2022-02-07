p>Тканевые ролеты «блекаут»: отличный способ обеспечить комфортную атмосферу в квартире

Когда тканевые ролеты «блекаут» только появились на рынке, то сначала на них обратили пристальное внимание владельцы фотосалонов и творческих студий. Они обеспечивали такое качественный эффект затемнения, что ничего лучшего до сих пор найти было невозможно.

Постепенно тканевые ролеты блекаут плавно перекочевали в обычные жилые квартиры, где поток солнечных лучей был настолько сильным, что ни одни рулонные шторы не работали должным образом.

Как вы уже поняли, изделия обеспечивают в помещении абсолютный комфорт, а за счет чего это происходит – сейчас разберемся.

Для производства ролет используется особая сверхпрочная светонепроницаемая ткань «блекаут», создающая эффект максимального блокирования проникновения ультрафиолетовых излучений и яркого солнечного света.

Особенно это оценили жители верхних этажей многоэтажек, где такая проблема стоит достаточно остро.

Своим уникальным качествам тканевые ролеты «блекаут» обязаны следующим факторам: особая формула структуры волокна способна отражать от поверхности яркие солнечные лучи при этом, отражая лучи, сама ткань не нагревается, поскольку имеет специально нанесенное напыление структура волокна также не позволяет ткани выгорать на солнце, поэтому тканевые ролеты «блекаут» очень долговечны и не теряют свой первоначальный вид и цвет.

Прочная структура ткани полностью исключает ее деформацию, что обеспечивает ролетам шикарные эксплуатационные характеристики в плане износостойкости.

Помимо солнцезащитных свойств тканевые ролеты «блекаут» прекрасно справляются с еще двумя важными задачами: они гарантируют высокий уровень звукоизоляции, исключая проникновение в комнату посторонних шумов с улицы а зимой служат дополнительным внутрикомнатным барьером для сохранения в помещении комфортной теплой температуры.

В уходе и обслуживании ткань очень неприхотлива.

В каких случаях можно порекомендовать приобретение

В жилых домах и квартирах

Спальные комнаты, в которых требуется обеспечить интимную расслабляющую обстановку, оградить себя от созерцания соседей из домов, расположенных напротив, или в случаях, когда речь идет о загородном доме или квартире на первом этаже.

Детские комнаты, где живут дети дошкольного возраста, нуждающиеся в дневном сне. Затемненная атмосфера будет способствовать быстрому засыпанию ребенка, а, следовательно, и укреплению его здоровья.

Сейчас многие владельцы размещают в гостиной систему «домашний кинотеатр». Для просмотра фильмов в любое время суток тканевые ролеты «блекаут» станут идеальным вариантом.

Домашние кабинеты со стационарным компьютером, расположенном в таком месте, где монитор отсвечивает солнечные блики.

В офисных помещениях