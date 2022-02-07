p>Тканевые ролеты «блекаут»: отличный способ обеспечить комфортную атмосферу в квартире
Когда тканевые ролеты «блекаут» только появились на рынке, то сначала на них обратили пристальное внимание владельцы фотосалонов и творческих студий. Они обеспечивали такое качественный эффект затемнения, что ничего лучшего до сих пор найти было невозможно.
Постепенно тканевые ролеты блекаут плавно перекочевали в обычные жилые квартиры, где поток солнечных лучей был настолько сильным, что ни одни рулонные шторы не работали должным образом.
Как вы уже поняли, изделия обеспечивают в помещении абсолютный комфорт, а за счет чего это происходит – сейчас разберемся.
- Для производства ролет используется особая сверхпрочная светонепроницаемая ткань «блекаут», создающая эффект максимального блокирования проникновения ультрафиолетовых излучений и яркого солнечного света.
- Особенно это оценили жители верхних этажей многоэтажек, где такая проблема стоит достаточно остро.
- Своим уникальным качествам тканевые ролеты «блекаут» обязаны следующим факторам:
- особая формула структуры волокна способна отражать от поверхности яркие солнечные лучи
- при этом, отражая лучи, сама ткань не нагревается, поскольку имеет специально нанесенное напыление
- структура волокна также не позволяет ткани выгорать на солнце, поэтому тканевые ролеты «блекаут» очень долговечны и не теряют свой первоначальный вид и цвет.
- Прочная структура ткани полностью исключает ее деформацию, что обеспечивает ролетам шикарные эксплуатационные характеристики в плане износостойкости.
- Помимо солнцезащитных свойств тканевые ролеты «блекаут» прекрасно справляются с еще двумя важными задачами:
- они гарантируют высокий уровень звукоизоляции, исключая проникновение в комнату посторонних шумов с улицы
- а зимой служат дополнительным внутрикомнатным барьером для сохранения в помещении комфортной теплой температуры.
- В уходе и обслуживании ткань очень неприхотлива.
В каких случаях можно порекомендовать приобретение
В жилых домах и квартирах
- Спальные комнаты, в которых требуется обеспечить интимную расслабляющую обстановку, оградить себя от созерцания соседей из домов, расположенных напротив, или в случаях, когда речь идет о загородном доме или квартире на первом этаже.
- Детские комнаты, где живут дети дошкольного возраста, нуждающиеся в дневном сне. Затемненная атмосфера будет способствовать быстрому засыпанию ребенка, а, следовательно, и укреплению его здоровья.
- Сейчас многие владельцы размещают в гостиной систему «домашний кинотеатр». Для просмотра фильмов в любое время суток тканевые ролеты «блекаут» станут идеальным вариантом.
- Домашние кабинеты со стационарным компьютером, расположенном в таком месте, где монитор отсвечивает солнечные блики.
В офисных помещениях
- Профессиональные фотостудии.
- Творческие мастерские.
- Офисные помещения IT-компаний, где сконцентрировано большое количество компьютерной техники.
- Лаборатории для проведения специальных исследований.
- Офисные конференцзалы, в которых проводятся доклады, выступления и презентации, требующие демонстрации наглядной информации с выводом слайд-шоу на большой настенный экран.