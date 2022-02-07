Тканевые ролеты «блекаут»

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p>Тканевые ролеты «блекаут»: отличный способ обеспечить комфортную атмосферу в квартире

Когда тканевые ролеты «блекаут» только появились на рынке, то сначала на них обратили пристальное внимание владельцы фотосалонов и творческих студий. Они обеспечивали такое качественный эффект затемнения, что ничего лучшего до сих пор найти было невозможно.

Постепенно тканевые ролеты блекаут плавно перекочевали в обычные жилые квартиры, где поток солнечных лучей был настолько сильным, что ни одни рулонные шторы не работали должным образом.

Как вы уже поняли, изделия обеспечивают в помещении абсолютный комфорт, а за счет чего это происходит – сейчас разберемся.

  • Для производства ролет используется особая сверхпрочная светонепроницаемая ткань «блекаут», создающая эффект максимального блокирования проникновения ультрафиолетовых излучений и яркого солнечного света.
  • Особенно это оценили жители верхних этажей многоэтажек, где такая проблема стоит достаточно остро.
  • Своим уникальным качествам тканевые ролеты «блекаут» обязаны следующим факторам:
    • особая формула структуры волокна способна отражать от поверхности яркие солнечные лучи
    • при этом, отражая лучи, сама ткань не нагревается, поскольку имеет специально нанесенное напыление
    • структура волокна также не позволяет ткани выгорать на солнце, поэтому тканевые ролеты «блекаут» очень долговечны и не теряют свой первоначальный вид и цвет.
  • Прочная структура ткани полностью исключает ее деформацию, что обеспечивает ролетам шикарные эксплуатационные характеристики в плане износостойкости.
  • Помимо солнцезащитных свойств тканевые ролеты «блекаут» прекрасно справляются с еще двумя важными задачами:
    • они гарантируют высокий уровень звукоизоляции, исключая проникновение в комнату посторонних шумов с улицы
    • а зимой служат дополнительным внутрикомнатным барьером для сохранения в помещении комфортной теплой температуры.
  • В уходе и обслуживании ткань очень неприхотлива.

В каких случаях можно порекомендовать приобретение

В жилых домах и квартирах

  • Спальные комнаты, в которых требуется обеспечить интимную расслабляющую обстановку, оградить себя от созерцания соседей из домов, расположенных напротив, или в случаях, когда речь идет о загородном доме или квартире на первом этаже.
  • Детские комнаты, где живут дети дошкольного возраста, нуждающиеся в дневном сне. Затемненная атмосфера будет способствовать быстрому засыпанию ребенка, а, следовательно, и укреплению его здоровья.
  • Сейчас многие владельцы размещают в гостиной систему «домашний кинотеатр». Для просмотра фильмов в любое время суток тканевые ролеты «блекаут» станут идеальным вариантом.
  • Домашние кабинеты со стационарным компьютером, расположенном в таком месте, где монитор отсвечивает солнечные блики.

В офисных помещениях

  • Профессиональные фотостудии.
  • Творческие мастерские.
  • Офисные помещения IT-компаний, где сконцентрировано большое количество компьютерной техники.
  • Лаборатории для проведения специальных исследований.
  • Офисные конференцзалы, в которых проводятся доклады, выступления и презентации, требующие демонстрации наглядной информации с выводом слайд-шоу на большой настенный экран.