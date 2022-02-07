Антикор: что важно знать при выборе антикоррозийных средств для авто

Нормальная работа двигателя внутреннего сгорания поддерживается за счет своевременного охлаждения и отвода излишка тепла в атмосферу. Добиться этого простым проветриванием невозможно. Современная химическая промышленность предлагает автомобилистам широкий выбор охлаждающих жидкостей, определенная концентрация и состав которых предопределяет конкретные их свойства и функции.

На автомобильном рынке представлено большое многообразие антифризов, в число которых входит тосол, широко востребованный владельцами отечественных автомобилей. Этот продукт разработок советских ученых -химиков изначально был предназначен для внутреннего рынка. Впоследствии усовершенствованные технологии позволили создать формулы, пригодные для иномарок.

Чем отличаются макри антикора для авто

В настоящее время производитель предлагает три разновидности охлаждающей жидкости, что позволяет использовать ее в широком диапазоне температур. В каталоге интернет-магазина AvtoSila https://avto-sila.com.ua/antikorrozijjnye-sredstva представлен большой выбор антифризов, отличающихся:

порогом замерзания;

точкой кипения;

уровнем антикоррозийной защиты;

объемом.

Цена на тосол вполне доступна, поэтому его покупка в большом объеме будет обоснованным решением. Компания реализует продукцию от 1 до 230 кг, что позволяет заблаговременно обеспечить транспортное средство высококачественной жидкостью, идеально подходящей к конкретному типу автомобильной системы.

Что важно знать при покупке антифриза

Специалисты не рекомендуют смешивать охлаждающую жидкость разных производителей. Это связано с отличием в составах и непредсказуемостью реакции компонентов. Большинство антифризов несовместимы друг с другом и их сочетание способно привести к необратимым негативным последствиям.

При покупке тосола следует ориентироваться на рекомендации производителя транспортного средства и выбирать жидкость, состав которой соответствует антифризу, залитому в двигатель на заводе.

Цветовые маркеры разных производителей имеют не совпадающие значения, поэтому ориентироваться на них нецелесообразно. Они в большей мере показывают уровень жидкости в бачке, позволяют оценить ее свойства, своевременно выявить наличие протечек.

Цена антифриза зависит преимущественно от концентрации и качества минеральных присадок, а также страны-производителя. Это наиболее важные критерии при выборе жидкости для каждого конкретного типа автомобиля.