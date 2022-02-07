Тысячу за вакцинацию начали выдавать подросткам — как получить — на что потратить

«Ковидную тысячу» начали выдавать украинцам достигшим 14-летнего возраста. Об этом сообщается на официальной странице Министерства цифровой трансформации в социальной сети Facebook.
Ковидную тысячу начали выдавать подросткам. Фото: finclub.net
С сегодняшнего дня, 7 февраля, 1000 гривен «єПідтримки» начали выдавать гражданам достигшим 14-летнего возраста. Соответствующее постановление правительства от 2 февраля вступило в силу.
Что нужно, чтобы получить деньги за прохождение полного курса вакцинации:
• Открыть карту в одном из банков-партнеров;
• Подать заявку в приложении «Дия» —нажать Услуги —«єПідтримка» — получить помощь.
На что можно потратить «ковидную тысячу»:
• Поход в кино;
• Железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;
• Поход в Театр;
• Концерты, музеи и выставочные залы;
• Книги;
• Образовательные курсы;
• Спортивные товары;
• Канцтовары.
• Газеты или журналы (печатная продукция).
Фото: Facebook
Напомним, ранее портал «Комментарии» информировал о том, что ученые нашли дефекты мозга у умерших пациентов с COVID. В числе аномалий авторы исследования приводят накопление тау-белка внутри клеток головного мозга и аномальное количество белка бета-амилоида.
Сайт «Комментарии» сообщал о том, что в Исландии разыскали пропавший самолет с туристами. В результате авиакатастрофы в Исландии погибли четыре человека. Пассажирский самолет вылетел в обзорный тур однако потерпел крушение 3 февраля.
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