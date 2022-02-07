У пациентов, умерших из-за коронавируса, обнаружили дефекты мозга

У людей, умерших из-за коронавируса, обнаружили дефекты мозга, схожие с проявлением болезни Альцгеймера. Как передает портал «Комментарии», об этом говорится в исследовании ученых из Колумбийского университета США, опубликованном в журнале Alsheimer’s and Dementia.

Коронавирус. Фото из открытых источников

Ученые изучили головной мозг 10 человек, которые умерли, не справившись с тяжелой формой коронавируса. После проведенного исследование ученые обнаружили изменения, которые ранее фиксировали у людей, переболевших на болезнь Альцгеймера. Больше всего ученых насторожило огромное накопление тау-белка внутри клеток головного мозга и завышенное количество белка бета-амилоида.

Ученые отмечают, до того, как в мире появилась болезнь коронавируса данные аномалии в головном мозге фиксировались только при болезни Альцгеймера и болезни Пика. Ни при каких других заболеваниях данные аномалии не были зафиксированы и не было повода для тревоги и паники.

Данные изменения ученые находят в жалобах пациентов, заразившихся коронавирусом. Большинство из них жалуются, что у них становится «тяжелой голова» и в самой голове словно туман, сложно совладать с мыслями. Также ученые отмечают, что теперь становится понятно, почему почти 80% людей, которые были госпитализированы больницы. С трудом могли ходить, у них была нарушена координация. Без помощи медиков они не могли пройти и 10 метров.

Также ученые обратили внимание, что одним из главных, если не сказать, что самым первым симптомов коронавируса есть потеря обоняния. Так вот этот симптом также наблюдается на ранней стадии болезни Альцгеймера.

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