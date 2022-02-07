В Украине против COVID-19 за прошлые сутки вакцинировали менее 19 тысяч человек

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Суточная статистика вакцинации

Кроме того, дополнительную дозу получили 86 человек, бустерную дозу – 4 771 человек.

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Прививки проводили 398 мобильных бригад по иммунизации, 1 899 пунктов прививки и 407 центров вакцинации населения.

Использовали четыре препарата:

  • Pfizer (Comirnaty) – 13 815 прививок,
  • Sinovac (CoronaVac) – 2 922,
  • Moderna – 1 623,
  • AstraZeneca – 266.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании в Украине по крайней мере, первую дозу вакцины против COVID-19 получили почти 15,5 миллиона человек, две дозы – почти 14,8 миллиона.

Дополнительную дозу получили 20 332 человека, бустерную дозу – более 459 тысяч человек.

Ефективність різних вакцин проти коронавірусу

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала