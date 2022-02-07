В Париже закрыли станцию метро после обнаружения пробирок с «вирусом»

Неизвестный оставил в метро коробку с пробирками, на которых была надпись «вирус». Станция метро не работала три часа.

В столице Франции Париже была закрыта станция Faidherbe-Chaligny и эвакуированы персонал и пассажиры после того, как была обнаружена коробка с пробирками с надписью «вирус». Об этом сообщает телеканал LCI.





Отмечается, что в 19:20 по местному времени мужчина сообщил полиции, что неизвестный оставил коробку на лестнице станции. По камерам видеонаблюдения полицейские увидели, как мужчина передает коробку служащему. Тот поднял ее и, вскрыв упаковку, обнаружил около 15 пробирок с надписью «вирус» на каждой из них. Пробирки были закрыты, в них содержалась жидкость красного цвета.

Было принято решение эвакуировать людей на станции метрополитена. Поезда следовали без остановки.

На место происшествия была направлена центральная лаборатория судебной полиции, пожарные и специалисты по ядерному, радиологическому, биологическому, химическому анализу.

Станция заработала в 22:30. По предварительным данным, пробирки содержали индикаторы для тестов на коронавирус.

Как сообщалось ранее, в Харькове пришедший в метро с коробкой мужчина «заминировал» станцию. «Минером» оказался 57-летний местный житель. Мотивы его поступка устанавливаются.

Добавим, в метро Брюсселя женщину столкнули под поезд. Личность преступника удалось установить.