Мужчина прыгнул в прорубь, но погиб

В населенном пункте Капуловка, что в Днепропетровском регионе, в прошлую субботу 38-летний ее житель зимой прыгнул в прорубь реки Чортомлык. Очевидно, не рассчитал свои силы и течение отнесло его под лед. Днепровец бултыхнулся в ледяную воду только ради того, чтобы сделать эффектный видеоролик. Об этом информируют в пресс-службе ГУ ГСЧС Днепровского региона.

Под Днепром мужчина прыгнул в прорубь и ушел под лед (фото: facebook.com/MNSDNE)

По обнародованной в социальных сетях информации, специалисты спасательной службы, прибыв по вызову, начали поиски. Но найти тело деревенского жителя в этот день не смогли. Быстрое течение отнесло его дальше от места трагического инцидента.

К розыскам присоединились водолазы Днепровской городской аварийно-спасательной службы. Они после долгих поисков обнаружили его сегодня, 6 февраля. Утопленника достали из воды и передали сотрудниками местной полиции.

Днепровские спасатели обращаются к землякам и еще раз напоминают ценить себя и свою жизнь, не рисковать, когда это никому не нужно. Сейчас следует быть осмотрительным и не выходить на ледовое покрытие, чтобы не провалиться в воду.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что в Запорожье блоггеры пытались похитить школьника, ради лайков. Трое жителей Запорожья решили организовать похищение местного школьника и снять этот процесс, разместив его затем в сети, чтобы стать в родном городе малопопулярными. Они дождались, когда с уроков возвращался городской 12-летний школьник. И решили угнать именно его. Горе-блогеры имели целью пообещать ему что-то и затолкнуть в свой автомобиль. Все эти приключения ребята снимали на видео, чтобы потом запустить в сетях.

Читайте Comments.ua в Google News





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.