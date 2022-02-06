Експерти назвали поширену шкідливу для здоров’я побутову звичку

Поширені помилки, які люди роблять щодня, можуть бути прихованими ризиками для здоров’я.
Поширені помилки, які люди роблять щодня, можуть бути прихованими ризиками для здоров’я.
Крім того, якщо унітаз розташований у спільній ванній кімнаті, звичка не закривати його при змиві води призводить до того, що шкідливі бактерії можуть осідати і місяцями жити на різних поверхнях, включаючи зубні щітки, мило, вішалки для рушників. Результатом їх використання може стати інфекція, відома як гастроентерит і супроводжується низкою негативних симптомів: діареєю, загальним нездужанням, болем у животі.
zdorovia.com.ua