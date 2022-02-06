Експерти назвали поширену шкідливу для здоров’я побутову звичку





Однією з найшкідливіших для здоров’я побутових звичок експерти з чистоти та гігієни називають змивання води в унітазі, що не закривається кришкою сидіння. Коли ви змиєте воду в унітазі з піднятим сидінням, у повітря викидається фонтан із мікрочастинок води, змішаних із відходами життєдіяльності, пояснюють фахівці. Подібні хмари містять бактерії, які можуть бути дуже шкідливими для здоров’я.

Крім того, якщо унітаз розташований у спільній ванній кімнаті, звичка не закривати його при змиві води призводить до того, що шкідливі бактерії можуть осідати і місяцями жити на різних поверхнях, включаючи зубні щітки, мило, вішалки для рушників. Результатом їх використання може стати інфекція, відома як гастроентерит і супроводжується низкою негативних симптомів: діареєю, загальним нездужанням, болем у животі.