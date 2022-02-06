Фахівці назвали найбільш часті причини болю в попереку

Біль у спині особливо поширений, але зазвичай проходить сам по собі протягом декількох днів або годин. Ви можете знизити свої шанси на розвиток захворювання, просто внісши кілька змін в свій повсякденний спосіб життя.

Біль може початися як тупий біль в нижній частині спини, який виникає тільки час від часу. Він може варіюватися до стріляючого відчуття печіння, яке поширюється по всьому хребту.





Якщо біль у спині не проходить протягом декількох тижнів, можливо, прийшов час звернутися до лікаря. Ви можете скоротити свої шанси коли-небудь досягти цієї стадії, знаючи найбільш поширені причини болю в спині.

Зміна вашого розпорядку дня може стати ключем до боротьби з болем у спині, особливо коли ви стаєте старше. Наприклад, стверджується, що поганий фізичний стан є однією з основних причин болю в спині.

За даними клініки Мейо, відсутність фізичних вправ призводить до слабких, невикористовуваних м’язів спини. Без належної силового тренування м’язи не зможуть функціонувати належним чином, що призведе до болів в спині.

Точно так же підйом важких предметів без згинання ніг може викликати біль в спині. Навіть куріння сигарет збільшує ризик болю в спині, і чим більше ви курите, тим більше ви піддаєтеся ризику.

“Біль у спині може з’явитися у будь-кого, навіть у дітей і підлітків”, — заявили в клініці Мейо. “Ви можете уникнути болю в спині або запобігти їх повторенню, покращивши свій фізичний стан, вивчивши і практикуючи правильну механіку тіла. По можливості уникайте підняття важких предметів, але якщо вам потрібно підняти щось важке, дозвольте ногам робити цю роботу. Спину тримайте прямо – без скручувань – і згинайте тільки в колінах. Тримайте вантаж близько до тіла. Знайдіть партнера з підйому, якщо предмет важкий або незручний”.

Ходьба і плавання – ідеальні варіанти тренувань, але якщо ви не впевнені, поговоріть з лікарем.

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